Рашисти атакували підприємства у двох районах Чернігівщини: пожежі ліквідовано. ФОТОрепортаж
Війська РФ вчергове атакували територію Чернігівщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Під ударом підприємства
Як зазначається, вночі ворог завдав ударів безпілотними літальними апаратами по підприємствах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах.
"Унаслідок атак виникли пожежі будівель господарського призначення. Вогнеборці оперативно ліквідували всі загоряння", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Більше інформації на цей момент немає.
Наслідки
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Alex K #531926
показати весь коментар11.03.2026 12:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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