Рашисти атакували підприємства у двох районах Чернігівщини: пожежі ліквідовано. ФОТОрепортаж

Війська РФ вчергове атакували територію Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Під ударом підприємства

Як зазначається, вночі ворог завдав ударів безпілотними літальними апаратами по підприємствах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

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"Унаслідок атак виникли пожежі будівель господарського призначення. Вогнеборці оперативно ліквідували всі загоряння", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Більше інформації на цей момент немає.

Наслідки









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