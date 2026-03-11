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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Рашисти атакували підприємства у двох районах Чернігівщини: пожежі ліквідовано. ФОТОрепортаж

Війська РФ вчергове атакували територію Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Під ударом підприємства

Як зазначається, вночі ворог завдав ударів безпілотними літальними апаратами по підприємствах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ворожого обстрілу знеструмлено ЛЕП у Корюківському районі: низка населених пунктів без світла. ФОТО

"Унаслідок атак виникли пожежі будівель господарського призначення. Вогнеборці оперативно ліквідували всі загоряння", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Більше інформації на цей момент немає.

Наслідки

обстріл чернігівщини
обстріл чернігівщини
обстріл чернігівщини
обстріл чернігівщини

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Автор: 

Чернігівська область (1394) Корюківський район (70) Новгород-Сіверський район (95)
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А де дрони перехоплювачі???
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11.03.2026 12:02 Відповісти
 
 