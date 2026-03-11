Трое взрослых и 6-летний ребенок пострадали в результате удара РФ по Мерефе на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 марта, российские войска атаковали беспилотником город Мерефа в Харьковской области, в результате чего пострадали мирные жители, среди них ребенок.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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БПЛА попал в дом

Как отмечается, в результате попадания вражеского беспилотного летательного аппарата в жилой дом в городе Мерефа произошел пожар.

Также повреждены частные дома и припаркованные рядом гражданские автомобили.

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Пострадавшие от атаки

По предварительной информации, в результате удара россиян пострадали четыре человека.

Так, 61-летний мужчина и 74-летняя женщина получили ранения, острую стрессовую реакцию испытали женщина 37 лет и 6-летняя девочка.

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На месте происшествия работают полицейские и другие профильные службы. Следователи собирают доказательства и документируют последствия атаки врага.

Последствия удара











