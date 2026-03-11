Трое взрослых и 6-летний ребенок пострадали в результате удара РФ по Мерефе на Харьковщине. ФОТОрепортаж
Сегодня, 11 марта, российские войска атаковали беспилотником город Мерефа в Харьковской области, в результате чего пострадали мирные жители, среди них ребенок.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
БПЛА попал в дом
Как отмечается, в результате попадания вражеского беспилотного летательного аппарата в жилой дом в городе Мерефа произошел пожар.
Также повреждены частные дома и припаркованные рядом гражданские автомобили.
Пострадавшие от атаки
По предварительной информации, в результате удара россиян пострадали четыре человека.
Так, 61-летний мужчина и 74-летняя женщина получили ранения, острую стрессовую реакцию испытали женщина 37 лет и 6-летняя девочка.
На месте происшествия работают полицейские и другие профильные службы. Следователи собирают доказательства и документируют последствия атаки врага.
Последствия удара
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