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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Трое взрослых и 6-летний ребенок пострадали в результате удара РФ по Мерефе на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 марта, российские войска атаковали беспилотником город Мерефа в Харьковской области, в результате чего пострадали мирные жители, среди них ребенок.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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БПЛА попал в дом

Как отмечается, в результате попадания вражеского беспилотного летательного аппарата в жилой дом в городе Мерефа произошел пожар.

Также повреждены частные дома и припаркованные рядом гражданские автомобили.

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Пострадавшие от атаки

По предварительной информации, в результате удара россиян пострадали четыре человека.

Так, 61-летний мужчина и 74-летняя женщина получили ранения, острую стрессовую реакцию испытали женщина 37 лет и 6-летняя девочка.

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На месте происшествия работают полицейские и другие профильные службы. Следователи собирают доказательства и документируют последствия атаки врага.

Последствия удара

Удар РФ по Мерефе
Удар РФ по Мерефе
Удар РФ по Мерефе
Удар РФ по Мерефе
Удар РФ по Мерефе
Удар РФ по Мерефе

Автор: 

обстрел (33193) Харьковская область (2794) Харьковский район (933) Мерефа (13)
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