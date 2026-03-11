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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Троє дорослих і 6-річна дитина постраждали внаслідок удару РФ по Мерефі на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 березня, російські війська атакували безпілотником місто Мерефа в Харківській області, внаслідок чого постраждали мирні мешканці, серед них дитина.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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БпЛА влучив у будинок

Як зазначається, внаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата у житловий будинок у місті Мерефа сталася пожежа.

Також пошкоджено приватні будинки та поруч припарковані цивільні автівки.

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Постраждалі від атаки

За попередньою інформацією, внаслідок удару росіян постраждали чотири людини.

Так, 61-річний чоловік і 74-річна жінка дістали поранення, гострої стресової реакції зазнали жінка 37 років та 6-річна дівчинка.

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На місці події працюють поліцейські та інші профільні служби. Слідчі збирають докази та документують наслідки атаки ворога.

Наслідки удару

Удар РФ по Мерефі
Удар РФ по Мерефі
Удар РФ по Мерефі
Удар РФ по Мерефі
Удар РФ по Мерефі
Удар РФ по Мерефі

Автор: 

обстріл (34547) Харківська область (2855) Харківський район (952) Мерефа (13)
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