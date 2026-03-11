Троє дорослих і 6-річна дитина постраждали внаслідок удару РФ по Мерефі на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 березня, російські війська атакували безпілотником місто Мерефа в Харківській області, внаслідок чого постраждали мирні мешканці, серед них дитина.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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БпЛА влучив у будинок

Як зазначається, внаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата у житловий будинок у місті Мерефа сталася пожежа.

Також пошкоджено приватні будинки та поруч припарковані цивільні автівки.

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Постраждалі від атаки

За попередньою інформацією, внаслідок удару росіян постраждали чотири людини.

Так, 61-річний чоловік і 74-річна жінка дістали поранення, гострої стресової реакції зазнали жінка 37 років та 6-річна дівчинка.

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На місці події працюють поліцейські та інші профільні служби. Слідчі збирають докази та документують наслідки атаки ворога.

Наслідки удару











