С начала года ГБР установило ущерб государству на почти 346 миллионов гривен. ИНФОГРАФИКА

Борьба с коррупцией и злоупотреблениями государственными ресурсами остается одним из приоритетных направлений работы Государственного бюро расследований. Речь идет не только о выявлении правонарушений, но и о возмещении ущерба, нанесенного государству.

За первые два месяца 2026 года сотрудники ГБР зафиксировали правонарушения, из-за которых государство понесло убытки на сумму почти 346 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

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Раскрытая сумма неправомерной выгоды, которую могли получить фигуранты уголовных производств, превышает 5 миллионов 415 тысяч гривен.

С целью возмещения нанесенного ущерба арестовано имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму более 159 миллионов гривен, а в государственный бюджет уже возвращено более 24 миллионов гривен.

Напомним, вчера мы писали о том, что ГБР за 2 месяца направило в суд 1748 дел, среди фигурантов — депутаты, судьи, правоохранители.

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