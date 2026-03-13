З початку року ДБР встановило збитки державі на майже 346 мільйонів гривень. ІНФОГРАФІКА
Протидія корупції та зловживанням із державними ресурсами залишається одним із пріоритетних напрямів роботи Державного бюро розслідувань. Йдеться не лише про викриття правопорушень, а й про відшкодування завданих державі збитків.
За перші два місяці 2026 року працівники ДБР задокументували правопорушення, через які держава зазнала збитків на майже 346 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Викрита сума неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти кримінальних проваджень, перевищує 5 мільйонів 415 тисяч гривень.
З метою відшкодування завданої шкоди арештовано майно підозрюваних та обвинувачених на понад 159 мільйонів гривень, а до державного бюджету вже повернуто понад 24 мільйонів гривень.
Нагадаємо, вчора ми писали про те, що ДБР за 2 місяці скерувало до суду 1748 справ, серед фігурантів - депутати, судді, правоохоронці.
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