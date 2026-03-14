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Выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин", повреждено судно "Авангард", - ГУР

В ночь с 13 на 14 марта 2026 года специалисты Департамента активных действий ГУР Минобороны Украины нанесли успешные удары по двум военным кораблям государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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Выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин"

Как отмечается, в результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины.

"Указанные суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора — речь идет, в частности, о транспортировке оружия, военной техники, боеприпасов", — говорится в сообщении.

удар по кораблям РФ
удар по кораблям РФ
удар по кораблям РФ
удар по кораблям РФ

Удар по порту "Кавказ"

Как уточнили в ГУР, в рамках операции спецназовцы военной разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины также нанесли огневой удар по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае, который Россия использует для ведения войны против нашего государства.

Что предшествовало?

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корабль (2079) ГУР (819) Удары по РФ (1044)
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Топ комментарии
+19
Дивна назва для парому. Росіянці мають таке ж відношення до слав'ян як роми до засновання Риму.
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14.03.2026 16:29 Ответить
+13
Назва порому просто тішить. Назвати мешканців ×уйлостану слов'янами можна або з сарказмом, або під дією препаратів. Офіційна історична довідка: "В кацапів все пижжено, включно з історією і мовою".
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14.03.2026 16:10 Ответить
+8
Тепер Крим знову острів. Якщо забути про міст і транзит через Мелітополь.
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14.03.2026 15:53 Ответить

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