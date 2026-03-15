РФ целенаправленно ударила дроном по скорой на Харьковщине: погибли два медика, еще один ранен (обновлено). ФОТО
За прошедшие сутки, 14 марта 2026 года, вражеским ударам подверглись 21 населённый пункт Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
В результате обстрелов двое человек погибли, двое - пострадали.
Как отмечается, вблизи с. Червоная Хвыля Великобурлукской громады погибли 27-летний и 56-летний мужчины, ранения получил 54-летний мужчина — все они сотрудники бригады скорой медицинской помощи; в г. Купянск пострадала 63-летняя женщина.
Чем оккупанты обстреливали Харьковскую область?
По данным ОВА, враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
▪️1 КАБ;
▪️10 БПЛА типа "Герань-2";
▪️1 БПЛА типа "Ланцет";
▪️1 БПЛА типа "Молния";
▪️6 FPV-дронов;
▪️14 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе повреждены 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, гараж (с. Алексеевка), 4 частных дома, автомобиль (с. Покровка), железнодорожная инфраструктура (с. Маяк);
- в Купянском районе повреждены гражданское предприятие (п. Приколотное), 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки (с. Сподобивка), автомобиль (с. Новая Александровка), автомобиль скорой медицинской помощи (с. Червоная Хвыля);
- в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки (п. Боровая);
- в Харьковском районе повреждены частный дом, автомобиль (с. Русская Лозовая), складское помещение (пгт. Солоницывка), частный дом, клуб (с. Григоровка);
- в Чугуевском районе повреждены электросети (с. Кочеток), частный дом (с. Хотимля).
Обновленная информация об атаке на медиков
Как информирует Офис генпрокурора, 15 марта около 05:00 вблизи с. Червоная Хвыля Купянского района военные рф нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по автомобилю экстренной медицинской помощи, двигавшейся по дороге.
В результате атаки погибли 27-летний врач и медицинский техник. Еще один 53-летний работник бригады получил ранения, он госпитализирован.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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