РФ цілеспрямовано вдарила дроном по швидкій на Харківщині: загинули двоє медиків, ще один поранений (оновлено). ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби, 14 березня 2026 року, ворожих ударів зазнали 21 населений пункт Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє - постраждали.
Як зазначається, поблизу с. Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік - усі працівники бригади екстреної медичної допомоги; у м. Куп’янськ постраждала 63-річна жінка.
Чим окупанти били по Харківщині?
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 КАБ;
▪️10 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 БпЛА типу "Ланцет";
▪️1 БпЛА типу "Молнія";
▪️6 fpv-дронів;
▪️14 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди, гараж (с. Олексіївка), 4 приватні будинки, автомобіль (с. Покровка), залізничну інфраструктуру (с. Маяк);
- у Куп’янському районі пошкоджено цивільне підприємство (сел. Приколотне), 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Сподобівка), автомобіль (с. Нова Олександрівка), автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Червона Хвиля);
- в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди (сел. Борова);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Руська Лозова), складське приміщення (сел. Солоницівка), приватний будинок, клуб (с. Григорівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (с. Кочеток), приватний будинок (с. Хотімля).
Оновлена інформація щодо атаки на медиків
Як інформує Офіс генпрокурора, 15 березня близько 05:00 поблизу с. Червона Хвиля Куп’янського району військові рф завдали цілеспрямованого удару FPV-дроном по автівці екстреної медичної допомоги, що рухалася дорогою.
Унаслідок атаки загинули 27-річний лікар та медичний технік. Ще один 53-річний працівник бригади отримав поранення, його госпіталізовано.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
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