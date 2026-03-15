Враг атаковал Днепр: ранен мужчина, поврежден жилой дом и авто (обновлено)
Утром 15 марта враг атаковал Днепр.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, взрывной волной поврежден двухэтажный жилой дом – там повреждены крыша и окна. Загорелся автомобиль.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Обновленная информация
Позже стало известно, что 73-летний мужчина получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр.
Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате очередной атаки РФ повреждены три двухэтажных жилых дома.
Выбило почти полсотни окон. Остальные повреждения еще выясняют.
73-летний пострадавший занимается городской больницей. Человек в состоянии средней тяжести. Врачи работают.
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