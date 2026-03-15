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Новости Фото Атака беспилотников на Днепр
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Враг атаковал Днепр: ранен мужчина, поврежден жилой дом и авто (обновлено)

Утром 15 марта враг атаковал Днепр.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, взрывной волной поврежден двухэтажный жилой дом – там повреждены крыша и окна. Загорелся автомобиль.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

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Обновленная информация

Позже стало известно, что 73-летний мужчина получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр.

Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате очередной атаки РФ повреждены три двухэтажных жилых дома.

Выбило почти полсотни окон. Остальные повреждения еще выясняют.

73-летний пострадавший занимается городской больницей. Человек в состоянии средней тяжести. Врачи работают.

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

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Днепр (4650) обстрел (33249) Днепропетровская область (5332) Днепровский район (421)
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