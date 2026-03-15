Ворог атакував Дніпро: поранено чоловіка, пошкоджено житловий будинок та авто (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 15 березня ворог атакував Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, вибуховою хвилею понівечений двоповерховий житловий будинок – там пошкоджені дах та вікна. Зайнялося авто.

Попередньо, минулося без постраждалих.

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Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що 73-річний чоловік дістав поранень через ворожу атаку на Дніпро.

Медики надають йому усю необхідну допомогу.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що умісті внаслідок чергової атаки РФ пошкоджено три двоповерхові житлові будинки.

Вибило майже пів сотні вікон. Інші пошкодження ще зʼясовують.

73-річним постраждалим опікуються у міській лікарні. Чоловік у стані середньої тяжкості. Лікарі працюють.









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