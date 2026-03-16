Сутки на Херсонщине: пятеро раненых и поврежденная инфраструктура. ФОТО

За последние сутки российские войска обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов, в результате чего были повреждены жилые дома, магазины и транспорт. Пятеро человек получили ранения, один водитель находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились населенные пункты:

Херсонского района — Антоновка, Садовое, Молодежное, Приднепровское, Надднепрянское, Белозерка, Кизомыс, Благовещенское, Днепровское, Ромашково, Янтарное, Велетенское, Разлив, Новодмитровка, Томина Балка, Никольское, Ивановка, Токаревка и город Херсон;

Бериславского района — Берислав, Тараса Шевченко, Борозенское, Новая Каменка, Червоное, Крещеновка, Костырка, Новорайск, Костромка, Трифоновка, Осокоровка, Великая Александровка, Беляевка, Золотая Балка, Львово, Николаевка, Милово, Монастырское, Республиканец, Веселое, Козацкое.

"Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты повредили магазин, газовую трубу, складское помещение, хозяйственные постройки, сельхозтехнику, маршрутное такси и частные автомобили.

В результате российской агрессии 5 человек получили ранения", - отметил Прокудин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб и 17 ранены в результате российских обстрелов Херсонской области

Удары по Херсону

Вечером 15 марта российские войска атаковали дроном частный дом в областном центре, сообщили в ГСЧС Херсона. В результате удара произошло возгорание частного одноэтажного жилого дома в одном из районов города.

Пожарно-спасательное подразделение оперативно прибыло на место происшествия и под угрозой повторных атак ликвидировало пожар.







Гражданское население не пострадало.

Около 7.00 16 марта российские оккупационные войска с помощью беспилотника атаковали автомобиль в центре города, сообщили в Херсонской ГВА.

67-летний водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У него - контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговые травмы, осколочные ранения лица.

Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял Херсон: ранены трое детей и девять взрослых (обновлено)