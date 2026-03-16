Доба на Херсонщині: п’ятеро поранених та пошкоджена інфраструктура. ФОТО
Минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонського та Бериславського районів, пошкоджено житлові будинки, магазини та транспорт. П’ятеро людей дістали поранення, один водій у тяжкому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували населені пункти:
- Херсонського району - Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Наддніпрянське, Білозерка, Кізомис, Благовіщенське, Дніпровське, Ромашкове, Янтарне, Велетенське, Розлив, Новодмитрівка, Томина Балка, Микільське, Іванівка, Токарівка та місто Херсон;
- Бериславського району - Берислав, Тараса Шевченка, Борозенське, Нова Кам'янка, Червоне, Хрещенівка, Костирка, Новорайськ, Костромка, Трифонівка, Осокорівка, Велика Олександрівка, Біляївка, Золота Балка, Львове, Миколаївка, Милове, Монастирське, Республіканець, Веселе, Козацьке.
"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин, газову трубу, складське приміщення, господарчі споруди, сільгосптехніку, маршрутне таксі та приватні автомобілі.
Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - зазначив Прокудін.
Удари по Херсону
Ввечері 15 березня російські війська атакували дроном приватний будинок в обласному центрі, повідомили у ДСНС Херсону. Внаслідок удару сталося загорання приватного одноповерхового житлового будинку в одному з районів міста.
Пожежно-рятувальний підрозділ оперативно прибув на місце події та під загрозою повторних атак ліквідував пожежу.
Цивільне населення не постраждало.
Близько 7.00 16 березня російські окупаційні війська з безпілотника атакували авто в середмісті, повідомили у Херсонській МВА
67-річний водій доправлений до лікарні в тяжкому стані. У нього - контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення обличчя.
Медики надають потерпілому всю необхідну допомогу.
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