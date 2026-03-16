Гранаты, детонаторы и FPV-дрон: на Ривненщине мужчина перевозил боеприпасы. ФОТОрепортаж

В Ривненской области полицейские при досмотре автомобиля обнаружили целый набор боеприпасов, в том числе гранаты, детонаторы, патроны и FPV-дрон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Ривненской области.

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Что известно?

Инцидент произошел в ночь на 15 марта около 00:20 на автодороге Киев – Ковель – Ягодин в селе Дерть. Полицейский громады остановил автомобиль Chrysler, водитель которого нарушал комендантский час.

За рулем находился 30-летний житель села Старая Гута.

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Обнаруженные боеприпасы

Во время осмотра транспортного средства в багажнике правоохранители обнаружили опасный арсенал.

Специалисты взрывотехнической службы изъяли два корпуса гранаты Ф-1, одну гранату иностранного производства, два электродетонатора, девять патронов, а также FPV-дрон.

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По факту незаконной перевозки боеприпасов следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение изъятых предметов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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