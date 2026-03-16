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Гранати, детонатори і FPV-дрон: на Рівненщині чоловік перевозив боєприпаси. ФОТОрепортаж

На Рівненщині поліцейські під час перевірки автомобіля виявили цілий набір боєприпасів, серед яких гранати, детонатори, набої та FPV-дрон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Рівненської області.

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Що відомо?

Інцидент стався у ніч на 15 березня близько 00:20 на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин у селі Дерть. Поліцейський офіцер громади зупинив автомобіль Chrysler, водій якого порушував комендантську годину.

За кермом перебував 30-річний житель села Стара Гута.

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Виявлені боєприпаси

Під час огляду транспортного засобу у багажнику правоохоронці виявили небезпечний арсенал.

Фахівці вибухотехнічної служби вилучили два корпуси гранати Ф-1, одну гранату іноземного виробництва, два електродетонатори, дев’ять набоїв, а також FPV-дрон.

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За фактом незаконного перевезення боєприпасів слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилучених предметів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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На Рівненщині поліцейські викрили жителя Волині на незаконному перевезенні боєприпасів
На Рівненщині поліцейські викрили жителя Волині на незаконному перевезенні боєприпасів
На Рівненщині поліцейські викрили жителя Волині на незаконному перевезенні боєприпасів

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