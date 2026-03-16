Гранати, детонатори і FPV-дрон: на Рівненщині чоловік перевозив боєприпаси. ФОТОрепортаж
На Рівненщині поліцейські під час перевірки автомобіля виявили цілий набір боєприпасів, серед яких гранати, детонатори, набої та FPV-дрон.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Рівненської області.
Що відомо?
Інцидент стався у ніч на 15 березня близько 00:20 на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин у селі Дерть. Поліцейський офіцер громади зупинив автомобіль Chrysler, водій якого порушував комендантську годину.
За кермом перебував 30-річний житель села Стара Гута.
Виявлені боєприпаси
Під час огляду транспортного засобу у багажнику правоохоронці виявили небезпечний арсенал.
Фахівці вибухотехнічної служби вилучили два корпуси гранати Ф-1, одну гранату іноземного виробництва, два електродетонатори, дев’ять набоїв, а також FPV-дрон.
За фактом незаконного перевезення боєприпасів слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють походження вилучених предметів.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль