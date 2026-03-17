Ежедневные удары РФ: Константиновка превращается в руины, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Константиновка в Донецкой области подвергается постоянным ударам российских войск: авиабомбы, артиллерия и дроны ежедневно разрушают город, затрудняя эвакуацию мирных жителей и доставку помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ, публикуя материалы 24-й ОМБр имени короля Данила.
"Город продолжает разрушаться под ежедневными ударами российской армии. Авиабомбы, артиллерия и дроны стирают квартал за кварталом. От некоторых зданий остались только фундаменты", - говорится в сообщении.
Вражеские FPV охотятся на людей и транспорт. Они выслеживают автомобили и атакуют все, что движется - как военных, так и гражданских.
Эвакуация практически невозможна
Безопасная эвакуация местных жителей практически невозможна - противник обстреливает подъездные пути к городу, а из-за постоянных ударов оккупантов становится все сложнее доставить даже гуманитарную помощь.
В настоящее время воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила держат оборону в Часовом Яре - на восточных подступах к Константиновке, сдерживая продвижение российских войск в сторону города.
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