Щоденні удари РФ: Костянтинівка перетворюється на руїни, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Костянтинівка Донецької області опинилася під постійними ударами російських військ: авіабомби, артилерія та дрони щодня руйнують місто, ускладнюючи евакуацію цивільних і доставку допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ, оприлюднюючи матеріали 24 ОМБр імені короля Данила.
"Місто продовжує руйнуватися щоденними ударами російської армії. Авіабомби, артилерія та дрони стирають квартал за кварталом. Від деяких будівель залишилися лише фундаменти" - ідеться в дописі.
Ворожі FPV полюють на людей і транспорт. Вони вистежують автівки й атакують усе, що рухається — як військових, так і цивільних.
Евакуація майже неможлива
Безпечна евакуація місцевих мешканців майже неможлива — противник прострілює під’їзні шляхи до міста, а через постійні удари окупантів дедалі складніше завезти навіть гуманітарну допомогу.
У цей час воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила тримають оборону в Часовому Яру — на східних підступах до Костянтинівки, стримуючи просування російських військ в бік міста.
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