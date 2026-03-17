Щоденні удари РФ: Костянтинівка перетворюється на руїни, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Костянтинівка Донецької області опинилася під постійними ударами російських військ: авіабомби, артилерія та дрони щодня руйнують місто, ускладнюючи евакуацію цивільних і доставку допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ, оприлюднюючи матеріали 24 ОМБр імені короля Данила.

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"Місто продовжує руйнуватися щоденними ударами російської армії. Авіабомби, артилерія та дрони стирають квартал за кварталом. Від деяких будівель залишилися лише фундаменти" - ідеться в дописі.

Ворожі FPV полюють на людей і транспорт. Вони вистежують автівки й атакують усе, що рухається — як військових, так і цивільних.

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Евакуація майже неможлива

Безпечна евакуація місцевих мешканців майже неможлива — противник прострілює під’їзні шляхи до міста, а через постійні удари окупантів дедалі складніше завезти навіть гуманітарну допомогу.

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У цей час воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила тримають оборону в Часовому Яру — на східних підступах до Костянтинівки, стримуючи просування російських військ в бік міста.