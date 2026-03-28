РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8080 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Сумщины
2 154 5

Рашисты нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде в Сумской области: погибла 20-летняя девушка, ранен ребенок ( обновлено). ФОТО

Днем 28 марта российские захватчики нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате вражеского удара погибла 20-летняя девушка.

Также ранения получила ее 6-летняя сестра.

"Состояние ребенка уточняется. Все обстоятельства устанавливаются", - отметил Григоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ обстреляла 34 населенных пункта Сумщины: 1 погибший и 2 раненых. ФОТОрепортаж

Как сообщил Офис генпрокурора, 28 марта 2026 около 12:00 враг, по предварительным данным, обстрелял из артиллерии дом мирных жителей в Зноб-Новгородской громаде Шосткинского района.

"В результате атаки погибла 20-летняя девушка. Ее 6-летняя сестра получила тяжелые ранения", - говорится в сообщении в Телеграмме в субботу.

Обстрелы Сумской области за сутки 

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавшие среди мирных жителей:

  • в Шосткинской громаде в результате атаки беспилотниками ранена 58-летняя женщина, также пострадал 56-летний мужчина.
  • в медицинское учреждение обратился 57-летний мужчина, пострадавший 21 марта в результате попадания вражеского дрона в автомобиль в Белопольской громаде.

В течение суток, с утра 27 марта до утра 28 марта 2026 года, российские войска совершили более 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Зноб-Новгородской громаде разрушен частный жилой дом, повреждены частный жилой дом, хозяйственное сооружение, объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Шосткинской громаде повреждены объект гражданской инфраструктуры, нежилое помещение, частные жилые дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль, трактор;
  • в Эсманьской громаде разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки;
  • в Ворожбянской громаде повреждены частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;
  • в Сумской громаде поврежден частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;
  • в Белопольской громаде повреждены автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб и один ранен в результате удара РФ по громаде в Сумской области

Последствия вражеских атак

Обстрелы Сумской области 28 марта
Обстрелы Сумской области 28 марта
Обстрелы Сумской области 28 марта

Автор: 

Сумская область (4320) Шосткинский район (174) Знобь-Новгородское (9)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 