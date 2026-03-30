Неразорвавшуюся часть вражеского БПЛА обнаружили возле Подольско-Воскресенского моста в Киеве. ФОТОрепортаж

В Днепровском районе возле Подольско-Воскресенского моста полицейские обнаружили неразорвавшуюся боевую часть вражеского БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

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Что известно?

Как отмечается, боеприпас находится в лесопарковой зоне, в настоящее время правоохранители ограничили доступ к указанной территории.

Будет произведен контролируемый подрыв

"Сегодня около 09:00 взрывотехники столичной полиции проведут контролируемый подрыв снаряда на месте. Звук взрыва, который могут услышать киевляне, угрозы не представляет", - говорится в сообщении.

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Более подробной информации на данный момент нет.

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