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Новини Фото Атака безпілотників на Київ
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Нездетоновану частину ворожого БпЛА виявили біля Подільсько-Воскресенського моста у Києві. ФОТОрепортаж

У Дніпровському районі поблизу Подільсько-Воскресенського моста поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

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Що відомо?

Як зазначається, боєприпас перебуває у лісопарковій зоні, наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території.

Буде контрольований підрив

"Сьогодні близько 09:00 вибухотехніки столичної поліції здійснюватимуть контрольований підрив снаряду на місці. Звук вибуху, який можуть почути кияни, загрози не становить", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вибухи пролунали у Києві та області: РФ масовано атакує безпілотниками

боєприпас у Києві
боєприпас у Києві
боєприпас у Києві
боєприпас у Києві

Більше інформації на цю мить не відомо.

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безпілотник БпЛА (6100) Київ (21092) Нацполіція (15834)
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