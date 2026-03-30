Нездетоновану частину ворожого БпЛА виявили біля Подільсько-Воскресенського моста у Києві. ФОТОрепортаж
У Дніпровському районі поблизу Подільсько-Воскресенського моста поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.
Що відомо?
Як зазначається, боєприпас перебуває у лісопарковій зоні, наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території.
Буде контрольований підрив
"Сьогодні близько 09:00 вибухотехніки столичної поліції здійснюватимуть контрольований підрив снаряду на місці. Звук вибуху, який можуть почути кияни, загрози не становить", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю мить не відомо.
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