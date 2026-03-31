Враг нанес удар ФАБами по Славянску: трое раненых, среди них ребенок. ФОТО

Ночью российские войска нанесли авиаудар по Славянску. В результате атаки ранены трое гражданских лиц, среди них — ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

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Россияне нанесли удар по городу двумя ФАБ-25. Зафиксировано попадание в частный сектор. Повреждены как минимум 22 частных дома, 3 автомобиля.

"На данный момент известно о трех раненых. Среди них 12-летняя девочка. Всем оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Последствия атаки





Что предшествовало?

30 марта российские оккупанты нанесли удар по Славянску в Донецкой области КАБами, в результате чего был поврежден единственный роддом области.

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