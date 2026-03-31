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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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Ворог вдарив ФАБами по Слов’янську: троє поранених, серед них дитина. ФОТО

Уночі російські війська завдали авіаудару по Слов’янську. Внаслідок атаки поранені троє цивільних, серед них дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

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Росіяни завдали удару по місту двома ФАБ-25. Зафіксовано влучання у приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 22 приватні будинки, 3 автівки.

"Наразі відомо про трьох поранених. Серед них 12-річна дівчинка. Усім надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки

Слов’янськ під ударом РФ: троє поранених, серед них дитина
Слов’янськ під ударом РФ: троє поранених, серед них дитина

Що передувало?

30 березня російські окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині КАБами, внаслідок чого пошкоджено єдиний пологовий будинок області.

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Автор: 

обстріл (35056) Донецька область (11471) ФАБ (53) Краматорський район (1332) Слов’янськ (858)
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