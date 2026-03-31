Ворог вдарив ФАБами по Слов’янську: троє поранених, серед них дитина. ФОТО

Уночі російські війська завдали авіаудару по Слов’янську. Внаслідок атаки поранені троє цивільних, серед них дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

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Росіяни завдали удару по місту двома ФАБ-25. Зафіксовано влучання у приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 22 приватні будинки, 3 автівки.

"Наразі відомо про трьох поранених. Серед них 12-річна дівчинка. Усім надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки





Що передувало?

30 березня російські окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині КАБами, внаслідок чого пошкоджено єдиний пологовий будинок області.

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