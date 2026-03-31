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Новости Фото Обстрелы объектов Укрзализныци
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Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска: ранены четверо железнодорожников, один человек в тяжелом состоянии. ФОТО

Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска в Донецкой области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

Как отмечается, в результате атаки повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивное депо, частично выбиты окна здания вокзала. Железнодорожники оперативно укрылись, однако, к сожалению, ранены четверо работников локомотивного депо.

"Одна работница находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Последствия

Славянск обстрел
Славянск обстрел

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес удар ФАБами по Славянску: трое раненых, среди них ребенок.

Читайте также: Оккупанты нанесли удар по железнодорожной и портовой инфраструктуре: пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Автор: 

железная дорога (1482) Донецкая область (12587) Кулеба Алексей (197) Краматорский район (1316) Славянск (2753)
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