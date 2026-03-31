Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска: ранены четверо железнодорожников, один человек в тяжелом состоянии. ФОТО
Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска в Донецкой области.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
Как отмечается, в результате атаки повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивное депо, частично выбиты окна здания вокзала. Железнодорожники оперативно укрылись, однако, к сожалению, ранены четверо работников локомотивного депо.
"Одна работница находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Последствия
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг нанес удар ФАБами по Славянску: трое раненых, среди них ребенок.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль