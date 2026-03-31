Ворог ударив по залізничній інфраструктурі Слов’янська: поранено чотирьох залізничників, одна людина у важкому стані. ФОТО

Ворог завдав удару по залізничній інфраструктурі Слов’янська Донецької області.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, локомотивне депо, частково вибито вікна будівлі вокзалу. Залізничники оперативно перейшли в укриття, однак, на жаль, поранено чотирьох працівників локомотивного депо.

"Одна працівниця перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки





Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог вдарив ФАБами по Слов’янську: троє поранених, серед них дитина.

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