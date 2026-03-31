У Украины есть четкая стратегия победы, - Кубилюс. ФОТО

У Украины есть четкая стратегия победы и справедливого мира, которую поддерживает и Европа.

Об этом написал в соцсети Х еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс после встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, сообщает Цензор.НЕТ.

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Стратегия победы

"Украина имеет четкую стратегию победы и справедливого мира. Европа поддерживает стратегию победы Украины с помощью займов", - написал Кубилюс.

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Сотрудничество

Он также отметил, что продолжает совместную работу с министром обороны Федоровым, "чтобы обеспечить Украину достаточным количеством дронов, боеприпасов и ракет от промышленности ЕС, чтобы Украина могла победить в воздухе, на суше и на море".

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