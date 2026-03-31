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У Украины есть четкая стратегия победы, - Кубилюс. ФОТО

У Украины есть четкая стратегия победы и справедливого мира, которую поддерживает и Европа.

Об этом написал в соцсети Х еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс после встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, сообщает Цензор.НЕТ.

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Стратегия победы

"Украина имеет четкую стратегию победы и справедливого мира. Европа поддерживает стратегию победы Украины с помощью займов", - написал Кубилюс.

Кубилюс встретился с Федоровым

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно около 2000 противоракетных ракет в год, - Кубилюс

Сотрудничество

Он также отметил, что продолжает совместную работу с министром обороны Федоровым, "чтобы обеспечить Украину достаточным количеством дронов, боеприпасов и ракет от промышленности ЕС, чтобы Украина могла победить в воздухе, на суше и на море".

Читайте также: Европе есть чему поучиться у Украины в сфере защиты критической инфраструктуры, - еврокомиссар Кубилюс

Кубилюс о поддержке Украины

Автор: 

победа (600) Кубилюс Андрюс (112) война в Украине (8654)
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Топ комментарии
+4
"Україна має чітку стратегію перемоги та справедливого миру. Європа підтримує стратегію перемоги України за допомогою позик", - написав Кубілюс. ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ -"ЇМО, ЩЕ НЕ СПЕЧЕНИЙ ХЛІБ"
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31.03.2026 15:13 Ответить
+3
https://ru.themoscowtimes.com/2026/03/30/z-blogeri-zayavili-ozastoporivshemsya-nabore-vbespilotnie-voiska-a191212 @ (мова оригіналу допису):

Z-блогеры заявили о застопорившемся наборе в беспилотные войска

Вербовка россиян в войска беспилотных систем (ВБС) забуксовала - желающих практически нет, сообщают представители провоенной общественности. Как заявил z-блогер Алексей Чадаев со ссылкой на знакомого генерал-лейтенанта, набор «идет, мягко говоря, не особо выдающимися темпами», несмотря на то, что были задействованы все власти на местах, включая губернаторов, а также учебные заведения.

По его словам, сегодня в регионах, которые уже «пропылесосили вербовкой», на войну записывается лишь «достаточно специфический контингент, наименее пригодный к тому, чтобы стать костяком нового высокотехнологичного рода войск», а потенциально перспективные граждане отказываются, опасаясь перевода в штурмовую https://ru.themoscowtimes.com/2026/02/26/v-kontrakte-na-sluzhbu-v-bpla-voiskah-nashli-lazeiku-dlya-otpravki-v-pehotu-a188194 пехоту и бессрочной службы, поскольку им предлагаются стандартные контракты. В связи с этим Чадаев раскритиковал Минобороны, отметив, что нужно было создавать не «род войск», а «военизированную технологическую компанию».

С ним согласился канал «Zаписки Vетерана». По мнению автора паблика, набор в ВБС зашел в тупик, так как генералы «не любят никаких вольностей и непонятных для них нововведений». «Ломать систему никто из них не хочет… А ломать ее нужно. Ибо гибкость и быстрота принятия решений сейчас - залог успеха», - написал он, добавив, что если этого не сделать, Россия останется без современной армии и проиграет все.

Минобороны объявило о создании войск беспилотных систем в ноябре 2025 года и подключило к вербовке https://ru.themoscowtimes.com/2026/03/04/bolee-200-uchebnih-zavedenii-vrossii-podklyuchilis-kverbovke-studentov-vbpla-voiska-a188806 сотни учебных заведений по всей России, в том числе главные университеты страны - МГУ и СПбГУ. В рамках кампании студентам, особенно отстающим по учебе, https://ru.themoscowtimes.com/2025/12/12/minoboroni-nachalo-verbovat-v-dronovie-voiska-studentov-tehnicheskih-vuzov-s-hvostami-a182688 предлагают стать операторами дронов. Агитация ведется прямо во время лекций: молодым людям рассказывают о возможности заключить контракт на год с «гарантированным увольнением».

При этом, согласно указу президента Владимира Путина, до конца мобилизации продление контракта происходит автоматически, то есть служба будет бессрочной. Попадание в ВБС также не гарантировано, поскольку Минобороны устанавливает «испытательный срок», в ходе которого определяет пригодность к деятельности, связанной с БПЛА. В случае провала тестов подписавшего контракт могут отправить в пехоту.

Тем временем в России появляется все больше признаков того, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации для восполнения потерь в войне против Украины. https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-29-2026/ По данным американского Института изучения войны (ISW), действующий механизм привлечения добровольцев с высокими единовременными выплатами потерял эффективность к концу 2025 года. Уже в январе количество новобранцев впервые с 2022 года https://ru.themoscowtimes.com/2026/02/12/zapadnaya-razvedka-poteri-rossii-na-fronte-previsili-pritok-kontraktnikov-v-armiyu-a187004 опустилось ниже уровня потерь, свидетельствовали данные западных разведок.

«Жалобы блогеров от 29 марта показывают, что попытки Минобороны России обновить кампанию по набору добровольцев, даже в ВБС, не дают желаемых результатов», - отмечают в ISW. По мнению аналитиков, для решения проблемы власти могут начать ограниченный призыв резервистов, которых направят на поддержание боеспособности российских сил в Украине. В Кремле https://ru.themoscowtimes.com/2026/03/30/vlasti-vtoroi-raz-za-nedelyu-zayavili-chto-v-rossii-ne-planiruetsya-novaya-mobilizatsiya-a191180 уверяют, что объявлять новую волну мобилизации в ближайшее время не планируют."
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31.03.2026 15:26 Ответить
+1
Стара Європа в костюмі і молода Україна в джинсах)
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31.03.2026 15:22 Ответить

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