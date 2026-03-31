Україна має чітку стратегію перемоги, - Кубілюс. ФОТО

Україна має чітку стратегію перемоги та справедливого миру, яку підтримує і Європа.

Про це написав у соцмережі Х єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс після зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим, інформує Цензор.НЕТ.

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Стратегія перемоги

"Україна має чітку стратегію перемоги та справедливого миру. Європа підтримує стратегію перемоги України за допомогою позик", - написав Кубілюс.

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Співпраця

Він також зазначив, що продовжує спільну роботу з міністром оборони Федоровим, "щоб забезпечити Україну достатньою кількістю дронів, боєприпасів та ракет від промисловості ЄС, щоб Україна могла перемогти в повітрі, на суші та на морі".

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