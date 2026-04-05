Пролежал сутки с переломами: в Ривненской области спасли 10-летнего мальчика, который упал в карьер. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ривненской области спасли 10-летнего мальчика, который во время прогулки на велосипеде упал в глубокий карьер. Поиски ребенка длились почти сутки.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мальчик пропал 2 апреля

Инцидент произошел 2 апреля в селе Пугач Сарненского района. 10-летний мальчик поехал кататься на велосипеде и не вернулся. Его тетя обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

В течение почти суток поисковые группы в составе полицейских, родственников, односельчан, неравнодушных граждан, военных, бойцов подразделения "Хижак", кинологов полиции Ривненской области, спасателей и нацгвардейцев со служебными собаками прочесывали территорию лесного массива и карьера.

Поиски продолжались и ночью. В воздух также поднимали дроны.

Смотрите также: Водолазы ГСЧС спасли мужчину, который тонул в Днепре, а в Ровенской области предотвратить трагедию не удалось. ФОТО

Удалось найти через сутки

3 апреля, около 18:30 пропавшего мальчика первым заметил его товарищ в местном карьере и позвал нацгвардейцев, которые находились неподалеку.

Выяснилось, что мальчик упал с высоты примерно 5-го этажа и находился на труднодоступном выступе скалы.

После падения ребенок получил травмы и не мог самостоятельно двигаться.

"Из-за крутых склонов использовать спецтехнику было невозможно, поэтому участники поисков образовали живую цепь. Благодаря этому мальчика осторожно спустили и передали медикам", - рассказали в Нацполиции.

Смотрите также: Журналист Кушнир спас ребенка из квартиры, которая горела в результате атаки РФ в Киевской области. ВИДЕО

Мальчика госпитализировали

Мальчика в сознании госпитализировали в больницу. Предварительно у него диагностировали переломы таза, руки, плеча и ключицы, ушибы и гематомы.

В полиции говорят, что на данный момент угрозы его жизни нет.

Смотрите также: Пограничники спасли двух подростков, провалившихся под лед в Одесской области. ВИДЕО