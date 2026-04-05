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Пролежал сутки с переломами: в Ривненской области спасли 10-летнего мальчика, который упал в карьер. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ривненской области спасли 10-летнего мальчика, который во время прогулки на велосипеде упал в глубокий карьер. Поиски ребенка длились почти сутки.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Мальчик пропал 2 апреля

Инцидент произошел 2 апреля в селе Пугач Сарненского района. 10-летний мальчик поехал кататься на велосипеде и не вернулся. Его тетя обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

В течение почти суток поисковые группы в составе полицейских, родственников, односельчан, неравнодушных граждан, военных, бойцов подразделения "Хижак", кинологов полиции Ривненской области, спасателей и нацгвардейцев со служебными собаками прочесывали территорию лесного массива и карьера. 

В Ровенской области спасали мальчика, упавшего в карьер

Поиски продолжались и ночью. В воздух также поднимали дроны. 

В Ровенской области спасали мальчика, упавшего в карьер

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Удалось найти через сутки

3 апреля, около 18:30 пропавшего мальчика первым заметил его товарищ в местном карьере и позвал нацгвардейцев, которые находились неподалеку.

В Ровенской области спасали мальчика, упавшего в карьер

Выяснилось, что мальчик упал с высоты примерно 5-го этажа и находился на труднодоступном выступе скалы.

После падения ребенок получил травмы и не мог самостоятельно двигаться.

"Из-за крутых склонов использовать спецтехнику было невозможно, поэтому участники поисков образовали живую цепь. Благодаря этому мальчика осторожно спустили и передали медикам", - рассказали в Нацполиции.

В Ровенской области спасали мальчика, упавшего в карьер

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Мальчика госпитализировали

Мальчика в сознании госпитализировали в больницу. Предварительно у него диагностировали переломы таза, руки, плеча и ключицы, ушибы и гематомы.

В полиции говорят, что на данный момент угрозы его жизни нет.

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Автор: 

дети (6950) Нацполиция (17062) спасение (193) Ровенская область (1374) Сарненский район (6) Пугач (1)
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Топ комментарии
+8
Фантастическое последнее фото !!!!!!!!
В нем нечто почти религиозное......
СПАСЕНИЕ.....
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05.04.2026 00:43 Ответить
+7
Майже всі діти особливо хлопці лазять по карʼєрах бо це пригоди у дітей цього не відняти ніяк
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05.04.2026 01:00 Ответить
+4
Ой,дурааак.🤦
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05.04.2026 00:55 Ответить

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