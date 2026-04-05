Пролежал сутки с переломами: в Ривненской области спасли 10-летнего мальчика, который упал в карьер. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Ривненской области спасли 10-летнего мальчика, который во время прогулки на велосипеде упал в глубокий карьер. Поиски ребенка длились почти сутки.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Мальчик пропал 2 апреля
Инцидент произошел 2 апреля в селе Пугач Сарненского района. 10-летний мальчик поехал кататься на велосипеде и не вернулся. Его тетя обратилась в полицию с заявлением о пропаже.
В течение почти суток поисковые группы в составе полицейских, родственников, односельчан, неравнодушных граждан, военных, бойцов подразделения "Хижак", кинологов полиции Ривненской области, спасателей и нацгвардейцев со служебными собаками прочесывали территорию лесного массива и карьера.
Поиски продолжались и ночью. В воздух также поднимали дроны.
Удалось найти через сутки
3 апреля, около 18:30 пропавшего мальчика первым заметил его товарищ в местном карьере и позвал нацгвардейцев, которые находились неподалеку.
Выяснилось, что мальчик упал с высоты примерно 5-го этажа и находился на труднодоступном выступе скалы.
После падения ребенок получил травмы и не мог самостоятельно двигаться.
"Из-за крутых склонов использовать спецтехнику было невозможно, поэтому участники поисков образовали живую цепь. Благодаря этому мальчика осторожно спустили и передали медикам", - рассказали в Нацполиции.
Мальчика госпитализировали
Мальчика в сознании госпитализировали в больницу. Предварительно у него диагностировали переломы таза, руки, плеча и ключицы, ушибы и гематомы.
В полиции говорят, что на данный момент угрозы его жизни нет.
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