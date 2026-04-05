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Новини Фото Порятунок хлопчика на Рівненщині
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Пролежав добу з переломами: на Рівненщині врятували 10-річного хлопчика, який впав у кар’єр. ФОТОрепортаж

У Рівненській області врятували 10-річного хлопчика, який під час прогулянки на велосипеді впав у глибокий кар’єр. Пошуки дитини тривали майже добу.

Про це повідомила Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

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Хлопчик зник 2 квітня

Інцидент стався 2 квітня у селі Пугач Сарненського району. 10-річний хлопчик поїхав кататися на велосипеді та не повернувся. Його тітка звернулася до поліції із повідомленням про зникнення.

Упродовж майже доби пошукові групи у складі поліцейських, рідних, односельців, небайдужих громадян, військових, бійців підрозділу "Хижак", кінологів поліції Рівненщини, рятувальників та нацгвардійці із службовими собаками прочісували територію лісового масиву та кар’єру. 

на Рівненщині рятували хлопчика, що впав у кар’єр

Пошуки тривали і вночі. У повітря також піднімали дрони. 

на Рівненщині рятували хлопчика, що впав у кар’єр

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Вдалося знайти через добу

3 квітня, близько 18:30 зниклого хлопчика першим побачив його товариш у місцевому карʼєрі та покликав нацгвардійців, які були неподалік.

на Рівненщині рятували хлопчика, що впав у кар’єр

З'ясувалося, що хлопець впав із висоти орієнтовно 5-го поверху та перебував на важкодоступному виступі скелі.

Після падіння дитина зазнала травм й не могла самостійно рухатися.

"Через круті схили використати спецтехніку було неможливо, тому учасники пошуків утворили живий ланцюг. Завдяки цьому хлопчика обережно спустили та передали медикам", - розповіли у Нацполіції.

на Рівненщині рятували хлопчика, що впав у кар’єр

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Хлопчика госпіталізували

Хлопчика у свідомості госпіталізували до лікарні. Попередньо у нього діагностували переломи тазу, руки, плеча й ключиці, забої та гематоми.

У поліції кажуть, що наразі загрози його життю немає.

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Автор: 

діти (5655) Нацполіція (15842) порятунок (145) Рівненська область (1314) Сарненський район (6) Пугач (1)
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Топ коментарі
+8
Фантастическое последнее фото !!!!!!!!
В нем нечто почти религиозное......
СПАСЕНИЕ.....
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05.04.2026 00:43 Відповісти
+7
Майже всі діти особливо хлопці лазять по карʼєрах бо це пригоди у дітей цього не відняти ніяк
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05.04.2026 01:00 Відповісти
+4
Ой,дурааак.🤦
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05.04.2026 00:55 Відповісти

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