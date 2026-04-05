Пролежав добу з переломами: на Рівненщині врятували 10-річного хлопчика, який впав у кар’єр. ФОТОрепортаж
У Рівненській області врятували 10-річного хлопчика, який під час прогулянки на велосипеді впав у глибокий кар’єр. Пошуки дитини тривали майже добу.
Про це повідомила Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.
Хлопчик зник 2 квітня
Інцидент стався 2 квітня у селі Пугач Сарненського району. 10-річний хлопчик поїхав кататися на велосипеді та не повернувся. Його тітка звернулася до поліції із повідомленням про зникнення.
Упродовж майже доби пошукові групи у складі поліцейських, рідних, односельців, небайдужих громадян, військових, бійців підрозділу "Хижак", кінологів поліції Рівненщини, рятувальників та нацгвардійці із службовими собаками прочісували територію лісового масиву та кар’єру.
Пошуки тривали і вночі. У повітря також піднімали дрони.
Вдалося знайти через добу
3 квітня, близько 18:30 зниклого хлопчика першим побачив його товариш у місцевому карʼєрі та покликав нацгвардійців, які були неподалік.
З'ясувалося, що хлопець впав із висоти орієнтовно 5-го поверху та перебував на важкодоступному виступі скелі.
Після падіння дитина зазнала травм й не могла самостійно рухатися.
"Через круті схили використати спецтехніку було неможливо, тому учасники пошуків утворили живий ланцюг. Завдяки цьому хлопчика обережно спустили та передали медикам", - розповіли у Нацполіції.
Хлопчика госпіталізували
Хлопчика у свідомості госпіталізували до лікарні. Попередньо у нього діагностували переломи тазу, руки, плеча й ключиці, забої та гематоми.
У поліції кажуть, що наразі загрози його життю немає.
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