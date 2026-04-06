Наемник из Непала ликвидирован во время штурма позиций ВСУ: ГУР установило личность оккупанта. ФОТОрепортаж

Военная разведка Украины установила личность ликвидированного гражданина Непала Мадана Кумала, которого российская армия использовала в качестве штурмовика в Донецкой области. Он подписал контракт в Москве, впоследствии отказался от российского гражданства и планировал вернуться домой, однако был ликвидирован во время атаки на украинские позиции.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибшем непальце

Военная разведка идентифицировала одного из ликвидированных оккупантов в Донецкой области — гражданина Непала Мадана Кумала (Madan Kumal), 08.11.1995 года рождения.

Его история в оккупационной армии началась 16 октября 2023 года: тогда он подписал в Москве контракт сроком на четыре года. Впоследствии, как и многих других непальцев, наемника направили в воинскую часть №29328 — подразделение, где неоднократно фиксировались массовые дезертирства иностранцев, завербованных в оккупационную армию.

После нескольких недель подготовки Кумала отправили на линию боевого столкновения, где он фактически был вынужден приобретать боевые навыки "на ходу".

Впоследствии непальца перевели в 1-й стрелковый взвод 2-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 87-го отдельного стрелкового полка в составе 51-й общевойсковой армии РФ (в/ч 34479).

















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Родственники подали официальное обращение о возвращении

В феврале 2024 года Кумалу предложили получить российское гражданство. На тот момент он уже осознавал, куда попал и что его ждет — 30 марта он написал отказ, объяснив это желанием вернуться домой.

За пять месяцев службы его родные забили тревогу и присоединились к протестам в Непале с требованием вернуть наемников из России. Они подали официальное обращение к непальскому консулу, однако вернуть непальца не успели — Кумал погиб при попытке штурма украинских позиций.

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Некоторое время Кумалу "везло": он находился на оборонительных позициях и не привлекался к штурмовым действиям. Однако катастрофические потери среди российской пехоты в конце концов заставили командование отправить в атаку и его.

"ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в Россию и любой работы на ее территории, особенно нелегальной. Такая поездка может обернуться реальным риском оказаться в штурмовом подразделении без надлежащей подготовки и шансов на выживание", — подчеркнули в ГУР.

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