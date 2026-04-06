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Новости Фото Россия вербует на войну в Украине иностранцев
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Наемник из Непала ликвидирован во время штурма позиций ВСУ: ГУР установило личность оккупанта. ФОТОрепортаж

Военная разведка Украины установила личность ликвидированного гражданина Непала Мадана Кумала, которого российская армия использовала в качестве штурмовика в Донецкой области. Он подписал контракт в Москве, впоследствии отказался от российского гражданства и планировал вернуться домой, однако был ликвидирован  во время атаки на украинские позиции.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибшем непальце

  • Военная разведка идентифицировала одного из ликвидированных оккупантов в Донецкой области — гражданина Непала Мадана Кумала (Madan Kumal), 08.11.1995 года рождения.
  • Его история в оккупационной армии началась 16 октября 2023 года: тогда он подписал в Москве контракт сроком на четыре года. Впоследствии, как и многих других непальцев, наемника направили в воинскую часть №29328 — подразделение, где неоднократно фиксировались массовые дезертирства иностранцев, завербованных в оккупационную армию.
  • После нескольких недель подготовки Кумала отправили на линию боевого столкновения, где он фактически был вынужден приобретать боевые навыки "на ходу".
  • Впоследствии непальца перевели в 1-й стрелковый взвод 2-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 87-го отдельного стрелкового полка в составе 51-й общевойсковой армии РФ (в/ч 34479).

История непальца, которого Россия отправила на фронт
История непальца, которого Россия отправила на фронт
История непальца, которого Россия отправила на фронт
История непальца, которого Россия отправила на фронт
История непальца, которого Россия отправила на фронт
История непальца, которого Россия отправила на фронт
История непальца, которого Россия отправила на фронт
История непальца, которого Россия отправила на фронт

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Родственники подали официальное обращение о возвращении

 В феврале 2024 года Кумалу предложили получить российское гражданство. На тот момент он уже осознавал, куда попал и что его ждет — 30 марта он написал отказ, объяснив это желанием вернуться домой.

За пять месяцев службы его родные забили тревогу и присоединились к протестам в Непале с требованием вернуть наемников из России. Они подали официальное обращение к непальскому консулу, однако вернуть непальца не успели — Кумал погиб при попытке штурма украинских позиций.

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Некоторое время Кумалу "везло": он находился на оборонительных позициях и не привлекался к штурмовым действиям. Однако катастрофические потери среди российской пехоты в конце концов заставили командование отправить в атаку и его.

"ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в Россию и любой работы на ее территории, особенно нелегальной. Такая поездка может обернуться реальным риском оказаться в штурмовом подразделении без надлежащей подготовки и шансов на выживание", — подчеркнули в ГУР.

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Что предшествовало

Автор: 

ликвидация (4438) Непал (89) ГУР (837)
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Топ комментарии
+11
Нафоткался от радости, ну и х с ним. Здоровья, как говорится.
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06.04.2026 16:48 Ответить
+11
Громадянином Непалу вважається кожна людина, що зачата непалкою і непальцем.
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06.04.2026 16:52 Ответить
+4
А я думав,що громадянином Непалу є кожна людина,яка вже не палить,тобто кинула курити...
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06.04.2026 17:06 Ответить

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