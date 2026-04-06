Наемник из Непала ликвидирован во время штурма позиций ВСУ: ГУР установило личность оккупанта. ФОТОрепортаж
Военная разведка Украины установила личность ликвидированного гражданина Непала Мадана Кумала, которого российская армия использовала в качестве штурмовика в Донецкой области. Он подписал контракт в Москве, впоследствии отказался от российского гражданства и планировал вернуться домой, однако был ликвидирован во время атаки на украинские позиции.
Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о погибшем непальце
- Военная разведка идентифицировала одного из ликвидированных оккупантов в Донецкой области — гражданина Непала Мадана Кумала (Madan Kumal), 08.11.1995 года рождения.
- Его история в оккупационной армии началась 16 октября 2023 года: тогда он подписал в Москве контракт сроком на четыре года. Впоследствии, как и многих других непальцев, наемника направили в воинскую часть №29328 — подразделение, где неоднократно фиксировались массовые дезертирства иностранцев, завербованных в оккупационную армию.
- После нескольких недель подготовки Кумала отправили на линию боевого столкновения, где он фактически был вынужден приобретать боевые навыки "на ходу".
- Впоследствии непальца перевели в 1-й стрелковый взвод 2-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 87-го отдельного стрелкового полка в составе 51-й общевойсковой армии РФ (в/ч 34479).
Родственники подали официальное обращение о возвращении
В феврале 2024 года Кумалу предложили получить российское гражданство. На тот момент он уже осознавал, куда попал и что его ждет — 30 марта он написал отказ, объяснив это желанием вернуться домой.
За пять месяцев службы его родные забили тревогу и присоединились к протестам в Непале с требованием вернуть наемников из России. Они подали официальное обращение к непальскому консулу, однако вернуть непальца не успели — Кумал погиб при попытке штурма украинских позиций.
Некоторое время Кумалу "везло": он находился на оборонительных позициях и не привлекался к штурмовым действиям. Однако катастрофические потери среди российской пехоты в конце концов заставили командование отправить в атаку и его.
"ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в Россию и любой работы на ее территории, особенно нелегальной. Такая поездка может обернуться реальным риском оказаться в штурмовом подразделении без надлежащей подготовки и шансов на выживание", — подчеркнули в ГУР.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что около 2 тысяч граждан Непала завербовала Россия для войны против Украины.
- В свою очередь, Непал приостановил выдачу разрешений на работу в России из-за вербовки своих солдат на войну.
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