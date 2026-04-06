Найманець із Непалу ліквідований під час штурму позицій ЗСУ: ГУР встановило особу окупанта. ФОТОрепортаж
Воєнна розвідка України встановила особу ліквідованого громадянина Непалу Мадана Кумала, якого російська армія використала як штурмовика на Донеччині. Він підписав контракт у Москві, згодом відмовився від російського громадянства та планував повернутися додому, однак був ліквідований під час атаки на українські позиції.
Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про загиблого непальця
- Воєнна розвідка ідентифікувала одного з ліквідованих окупантів на Донеччині — громадянина Непалу Мадана Кумала (Madan Kumal), 08.11.1995 року народження.
- Його історія в окупаційній армії розпочалася 16 жовтня 2023 року: тоді він підписав у москві контракт терміном на чотири роки. Згодом, як і багатьох інших непальців, найманця направили до військової частини №29328 — підрозділу, де неодноразово фіксували масові дезертирства іноземців, завербованих до окупаційної армії.
- Після кількох тижнів підготовки Кумала відправили на лінію бойового зіткнення, де він фактично був змушений здобувати бойові навички "на ходу".
- Згодом непальця перевели до 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 3-го стрілецького батальйону 87-го окремого стрілецького полку у складі 51-ї загальновійськової армії рф (в/ч 34479).
Родичі подали офіційне звернення про повернення
У лютому 2024 року Кумалу запропонували отримати російське громадянство. На той момент він вже усвідомлював, куди потрапив, і що на нього чекає — 30 березня він написав відмову, пояснивши це бажанням повернутися додому.
За п’ять місяців служби його рідні забили на сполох і долучилися до протестів у Непалі з вимогою повернути найманців із росії. Вони подали офіційне звернення до непальського консула, однак повернути непальця не встигли — Кумал загинув під час спроби штурму українських позицій.
Певний час Кумалу "щастило": він перебував на оборонних позиціях і не залучався до штурмових дій. Проте катастрофічні втрати серед російської піхоти зрештою змусили командування відправити в атаку і його.
"ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до росії та будь-якої роботи на її території, особливо нелегальної. Така поїздка може обернутися реальним ризиком опинитися у штурмовому підрозділі без належної підготовки і шансів на виживання", - наголосили в ГУР.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що близько 2 тисяч громадян Непалу завербувала Росія для війни проти України.
- Своєю чергою Непал припинив видачу дозволів на роботу в Росії через вербування своїх солдатів на війну.
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