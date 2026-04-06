Найманець із Непалу ліквідований під час штурму позицій ЗСУ: ГУР встановило особу окупанта. ФОТОрепортаж

Воєнна розвідка України встановила особу ліквідованого громадянина Непалу Мадана Кумала, якого російська армія використала як штурмовика на Донеччині. Він підписав контракт у Москві, згодом відмовився від російського громадянства та планував повернутися додому, однак був ліквідований під час атаки на українські позиції.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про загиблого непальця

Воєнна розвідка ідентифікувала одного з ліквідованих окупантів на Донеччині — громадянина Непалу Мадана Кумала (Madan Kumal), 08.11.1995 року народження.

Його історія в окупаційній армії розпочалася 16 жовтня 2023 року: тоді він підписав у москві контракт терміном на чотири роки. Згодом, як і багатьох інших непальців, найманця направили до військової частини №29328 — підрозділу, де неодноразово фіксували масові дезертирства іноземців, завербованих до окупаційної армії.

Після кількох тижнів підготовки Кумала відправили на лінію бойового зіткнення, де він фактично був змушений здобувати бойові навички "на ходу".

Згодом непальця перевели до 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 3-го стрілецького батальйону 87-го окремого стрілецького полку у складі 51-ї загальновійськової армії рф (в/ч 34479).

















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Родичі подали офіційне звернення про повернення

У лютому 2024 року Кумалу запропонували отримати російське громадянство. На той момент він вже усвідомлював, куди потрапив, і що на нього чекає — 30 березня він написав відмову, пояснивши це бажанням повернутися додому.

За п’ять місяців служби його рідні забили на сполох і долучилися до протестів у Непалі з вимогою повернути найманців із росії. Вони подали офіційне звернення до непальського консула, однак повернути непальця не встигли — Кумал загинув під час спроби штурму українських позицій.

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Певний час Кумалу "щастило": він перебував на оборонних позиціях і не залучався до штурмових дій. Проте катастрофічні втрати серед російської піхоти зрештою змусили командування відправити в атаку і його.

"ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до росії та будь-якої роботи на її території, особливо нелегальної. Така поїздка може обернутися реальним ризиком опинитися у штурмовому підрозділі без належної підготовки і шансів на виживання", - наголосили в ГУР.

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