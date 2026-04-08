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Офицер из Днепропетровской области на фиктивном "больничном" играл в казино и получал зарплату, – ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Офицеру из Днепропетровской области предъявлены новые подозрения: во время фиктивного больничного он посещал казино и получал денежное вознаграждение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственное бюро расследований.

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Что установило следствие

По данным ГБР, военнослужащий подделал медицинскую справку, чтобы уклониться от исполнения служебных обязанностей.

В документах указывалось, что с апреля по сентябрь 2025 года он якобы находился на стационарном лечении.

На самом деле, как установили следователи, в этот период офицер занимался личными делами и организацией незаконных действий.

Во время "лечения" он посещал игорные заведения и тратил значительные суммы денег.

Несмотря на фактическое отсутствие на службе, офицер продолжал получать денежное довольствие.

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Другие эпизоды

Ранее этого военного уже уличали в содействии депутату Днепропетровского областного совета в фиктивном прохождении службы.

Также в сентябре 2025 года его вместе с сообщниками задержали за организацию незаконного выезда военнослужащих в страны Европы.

Дело в отношении депутата передали в суд в феврале 2026 года.

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Военного подозревают в мошенничестве и уклонении от службы
Военного подозревают в мошенничестве и уклонении от службы
Военного подозревают в мошенничестве и уклонении от службы

Что грозит

В настоящее время офицеру инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения и мошенничество.

Фигурант под стражей.

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Автор: 

мошенничество (1378) военнослужащие (6604) ГБР (3503) уклонисты (1392) Днепропетровская область (5421)
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Топ комментарии
+4
Казино це гроші на вітер - он сімейка Трампа грала на біржі - поки батько то починав війну то відміняв - індекси скакали - і по бідному з нізчого 6 лярдів
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08.04.2026 12:30 Ответить
+4
То він посадова особа, а не бойовий офіцер. Потрібно чітко писати. Спочатку на гаубвахту відправити, а тоді повертати гроші. Тільки питання, чому безконтрольовано насолоджуються професійні військові здоровані в тилу, а втой час гинуть щоденно сотні трактористів, шахтарів та інших витягнутих із цивільного життя українців!
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08.04.2026 12:35 Ответить
+3
Бо ж не навчені для ваіни
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08.04.2026 12:36 Ответить

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