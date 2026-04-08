Офицер из Днепропетровской области на фиктивном "больничном" играл в казино и получал зарплату, – ГБР. ВИДЕО+ФОТО
Офицеру из Днепропетровской области предъявлены новые подозрения: во время фиктивного больничного он посещал казино и получал денежное вознаграждение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственное бюро расследований.
Что установило следствие
По данным ГБР, военнослужащий подделал медицинскую справку, чтобы уклониться от исполнения служебных обязанностей.
В документах указывалось, что с апреля по сентябрь 2025 года он якобы находился на стационарном лечении.
На самом деле, как установили следователи, в этот период офицер занимался личными делами и организацией незаконных действий.
Во время "лечения" он посещал игорные заведения и тратил значительные суммы денег.
Несмотря на фактическое отсутствие на службе, офицер продолжал получать денежное довольствие.
Другие эпизоды
Ранее этого военного уже уличали в содействии депутату Днепропетровского областного совета в фиктивном прохождении службы.
Также в сентябре 2025 года его вместе с сообщниками задержали за организацию незаконного выезда военнослужащих в страны Европы.
Дело в отношении депутата передали в суд в феврале 2026 года.
Что грозит
В настоящее время офицеру инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения и мошенничество.
Фигурант под стражей.
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