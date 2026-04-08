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Офіцер з Дніпропетровщини на фіктивному "лікарняному" грав у казино і отримував зарплату, – ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Офіцеру з Дніпропетровської області повідомили про нові підозри – під час фіктивного лікарняного він відвідував казино та отримував грошове забезпечення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державне бюро розслідувань.

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Що встановило слідство

За даними ДБР, військовослужбовець підробив медичну довідку, щоб уникнути виконання службових обов’язків.

У документах зазначалося, що з квітня по вересень 2025 року він нібито перебував на стаціонарному лікуванні.

Насправді, як встановили слідчі, у цей період офіцер займався особистими справами та організацією незаконних дій.

Під час "лікування" він відвідував гральні заклади та витрачав значні суми грошей.

Попри фактичну відсутність на службі, офіцер продовжував отримувати грошове забезпечення.

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Інші епізоди

Раніше цього військового вже викривали у сприянні депутатці Дніпропетровської обласної ради у фіктивному проходженні служби.

Також у вересні 2025 року його разом зі спільниками затримали за організацію незаконного виїзду військовослужбовців до країн Європи.

Справу щодо депутатки передали до суду у лютому 2026 року.

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Військового підозрюють у шахрайстві та ухиленні від служби
Військового підозрюють у шахрайстві та ухиленні від служби
Військового підозрюють у шахрайстві та ухиленні від служби

Що загрожує

Наразі офіцеру інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та шахрайство.

Фігурант перебуває під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Решетилова про фіктивну "службу" на передовій: Зловживали цілі підрозділи

Автор: 

шахрайство (1300) військовослужбовці (5312) ДБР (4008) ухилянти (1463) Дніпропетровська область (5245)
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Топ коментарі
+4
Казино це гроші на вітер - он сімейка Трампа грала на біржі - поки батько то починав війну то відміняв - індекси скакали - і по бідному з нізчого 6 лярдів
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08.04.2026 12:30 Відповісти
+4
То він посадова особа, а не бойовий офіцер. Потрібно чітко писати. Спочатку на гаубвахту відправити, а тоді повертати гроші. Тільки питання, чому безконтрольовано насолоджуються професійні військові здоровані в тилу, а втой час гинуть щоденно сотні трактористів, шахтарів та інших витягнутих із цивільного життя українців!
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08.04.2026 12:35 Відповісти
+3
Бо ж не навчені для ваіни
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08.04.2026 12:36 Відповісти

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