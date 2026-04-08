Офіцер з Дніпропетровщини на фіктивному "лікарняному" грав у казино і отримував зарплату, – ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Офіцеру з Дніпропетровської області повідомили про нові підозри – під час фіктивного лікарняного він відвідував казино та отримував грошове забезпечення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державне бюро розслідувань.

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Що встановило слідство

За даними ДБР, військовослужбовець підробив медичну довідку, щоб уникнути виконання службових обов’язків.

У документах зазначалося, що з квітня по вересень 2025 року він нібито перебував на стаціонарному лікуванні.

Насправді, як встановили слідчі, у цей період офіцер займався особистими справами та організацією незаконних дій.

Під час "лікування" він відвідував гральні заклади та витрачав значні суми грошей.

Попри фактичну відсутність на службі, офіцер продовжував отримувати грошове забезпечення.

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Інші епізоди

Раніше цього військового вже викривали у сприянні депутатці Дніпропетровської обласної ради у фіктивному проходженні служби.

Також у вересні 2025 року його разом зі спільниками затримали за організацію незаконного виїзду військовослужбовців до країн Європи.

Справу щодо депутатки передали до суду у лютому 2026 року.

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Що загрожує

Наразі офіцеру інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та шахрайство.

Фігурант перебуває під вартою.

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