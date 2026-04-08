Масштабный пожар на нефтебазе в Феодосии после удара украинских беспилотников СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Спутниковые снимки Planet Labs от 8 апреля показывают пожар на нефтебазе "Морской нефтяной терминал" в Феодосии после успешной атаки Сил беспилотных систем Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом вечером 8 апреля сообщает проект Радио Свобода "Схемы".

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Горят как минимум два резервуара

На снимках Planet Labs от 8 апреля, которые есть в распоряжении журналистов "Схем" (Радио Свобода), виден пожар и клубы дыма на территории ключевой нефтебазы оккупированного Россией Крыма – "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. Анализ спутниковых снимков за предыдущие дни указывает на то, что горят как минимум два резервуара, уцелевшие после предыдущих атак Сил обороны в октябре 2025 года.



В частности, согласно спутниковым данным, по состоянию на 12 часов дня масштабный пожар на нефтебазе продолжается.

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