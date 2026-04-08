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Масштабный пожар на нефтебазе в Феодосии после удара украинских беспилотников СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Спутниковые снимки Planet Labs от 8 апреля показывают пожар на нефтебазе "Морской нефтяной терминал" в Феодосии после успешной атаки Сил беспилотных систем Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом вечером 8 апреля сообщает проект Радио Свобода "Схемы".

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Горят как минимум два резервуара

На снимках Planet Labs от 8 апреля, которые есть в распоряжении журналистов "Схем" (Радио Свобода), виден пожар и клубы дыма на территории ключевой нефтебазы оккупированного Россией Крыма – "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. Анализ спутниковых снимков за предыдущие дни указывает на то, что горят как минимум два резервуара, уцелевшие после предыдущих атак Сил обороны в октябре 2025 года.

В частности, согласно спутниковым данным, по состоянию на 12 часов дня масштабный пожар на нефтебазе продолжается.

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Спутниковые снимки показали последствия атаки на
Спутниковые снимки показали последствия атаки на

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Что предшествовало

Автор: 

Феодосия (182) Феодосийский район (18) нефтебаза (22)
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Топ комментарии
+6
то там неухйво так підгоріло! не зупиняйтесь хлопці!
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08.04.2026 19:27 Ответить
+2
Половина бази вигоріла... Я ті місця знаю непогано - бував у тих місцях...
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08.04.2026 19:33 Ответить
+2
Доповідаю: до 2014 року було побудовано все там "від А до Я" - орки прийшли на все готове!
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08.04.2026 19:45 Ответить

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