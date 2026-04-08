Масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії після удару українських безпілотників. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Супутникові знімки Planet Labs за 8 квітня показують пожежу на нафтобазі "Морський нафтовий термінал" у Феодосії після успішної атаки Сил безпілотних систем України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ввечері 8 квітня проєкт Радіо Свобода "Схеми".
Горять щонайменше два резервуари
На знімках Planet Labs за 8 квітня, які є у розпорядженні журналістів "Схем" (Радіо Свобода), видно пожежу та клуби диму на території ключової нафтобази окупованого Росією Криму – "Морський нафтовий термінал" у Феодосії. Аналіз супутникових зображень за попередні дні вказує на те, що горять щонайменше два резервуари, вцілілі після попередніх атак Сил оборони у жовтні 2025 року.
Зокрема, згідно з супутниковими даними, станом на 12 годину дня масштабна пожежа на нафтобазі триває.
Що передувало
- У ніч на 8 квітня жителі Феодосії в окупованому Криму повідомляли про вибухи та пожежу на місцевій нафтобазі.
- В Росії цей удар безпілотників наразі не коментували.
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