Масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії після удару українських безпілотників. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові знімки Planet Labs за 8 квітня показують пожежу на нафтобазі "Морський нафтовий термінал" у Феодосії після успішної атаки Сил безпілотних систем України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ввечері 8 квітня проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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Горять щонайменше два резервуари

На знімках Planet Labs за 8 квітня, які є у розпорядженні журналістів "Схем" (Радіо Свобода), видно пожежу та клуби диму на території ключової нафтобази окупованого Росією Криму – "Морський нафтовий термінал" у Феодосії. Аналіз супутникових зображень за попередні дні вказує на те, що горять щонайменше два резервуари, вцілілі після попередніх атак Сил оборони у жовтні 2025 року.



Зокрема, згідно з супутниковими даними, станом на 12 годину дня масштабна пожежа на нафтобазі триває.

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