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Новини Фото Удари по Криму
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Масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії після удару українських безпілотників. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові знімки Planet Labs за 8 квітня показують пожежу на нафтобазі "Морський нафтовий термінал" у Феодосії після успішної атаки Сил безпілотних систем України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ввечері 8 квітня проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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Горять щонайменше два резервуари

На знімках Planet Labs за 8 квітня, які є у розпорядженні журналістів "Схем" (Радіо Свобода), видно пожежу та клуби диму на території ключової нафтобази окупованого Росією Криму – "Морський нафтовий термінал" у Феодосії. Аналіз супутникових зображень за попередні дні вказує на те, що горять щонайменше два резервуари, вцілілі після попередніх атак Сил оборони у жовтні 2025 року.

Зокрема, згідно з супутниковими даними, станом на 12 годину дня масштабна пожежа на нафтобазі триває.

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Супутникові знімки показали наслідки атаки на
Супутникові знімки показали наслідки атаки на

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Що передувало

Автор: 

Феодосія (76) Феодосійський район (21) нафтобаза (23)
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Топ коментарі
+6
то там неухйво так підгоріло! не зупиняйтесь хлопці!
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08.04.2026 19:27 Відповісти
+2
Половина бази вигоріла... Я ті місця знаю непогано - бував у тих місцях...
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08.04.2026 19:33 Відповісти
+2
Доповідаю: до 2014 року було побудовано все там "від А до Я" - орки прийшли на все готове!
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08.04.2026 19:45 Відповісти

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