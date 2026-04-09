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Новости Фото Репатриация тел павших военных
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В Украину вернули тела еще 1000 погибших защитников, - Коордштаб. ФОТО

Сегодня, 9 апреля, состоялись мероприятия по репатриации, в результате которых в Украину были возвращены тела (останки) 1000 погибших. По утверждению российской стороны, возвращенные тела принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

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Вернуто 1000 тел защитников

Будет проведена идентификация

Как отмечается, следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями системы МВД проведут все необходимые экспертизы для идентификации репатриированных лиц. После установления личностей погибших тела будут переданы семьям для достойного погребения.

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Реализация репатриационных мероприятий

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Вернуто 1000 тел защитников

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"Выражаем благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе МОЗ", - добавили в Коордштабе.

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военнослужащие (6606) возврат (344) Координационный штаб (86)
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Топ комментарии
+7
А ты не догадываешься что тела наших могут быть еще с Авдеевки, с Угледара, может быть и с Бахмута. Никто не будет отправлять похоронные команды собирать тела в тыл на 5 км вглубь от линии фронта. Просто потому что сейчас там зона сплошного поражения дронами, и ты не сможешь оттуда просто ничего вывезти - машину подобьют, живую силу уничтожат. Потому погибших собирают или если погиб в своем глубоком тылу, когда можно вытащить его относительно безопасно, либо тело достаточно давно лежит и за это время фронт ушел далеко вперед. Думаешь если наши в результате контрударов откинули россиян на несколько километров - то кто то сразу же начал там ездить и собирать тела и наших и россиян? Да хрен там, в лучшем случае там ездят НРК, летают дроны с едой и водой, максимум небольшие группы перебежками из посадки в посадку или из одних руин в другие перемещаются. И если в этот момент найдут тело погибшего, даже нашего - никто его вытягивать не будет - потому что иначе могут погибнуть все.
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09.04.2026 15:22 Ответить
+6
Есть такое неписанное правило - если какую то очевидную вещь нужно объяснять - то ее уже не нужно объяснять. Но я попробую в очередной раз, совершу над собой насилие. У ЗСУ просто не может оказаться в большом количестве тел россиян. Не потому что они их не производят - еще и как, и в товарных количествах, иногда прямо кучами - а потому что тела остаются валяться где то далеко, а даже если россиянин стал "хорошим русским" рядом с позицией - никто не будет его тело вывозить в тыл, рисковать людьми и техникой. Потому тела украинских солдат попадают россиянам только в тех случаях когда территория где человек погиб и где осталось его тело которое не смогли наши вытащить - оккупирована россиянами, и в таком случае они могут собирать тела и наших солдат, и своих. И естественно что своих там кратно больше, потому что они вели наступление - а при наступлении потери всегда больше, тем более в текущей войне обороняющихся может быть несколько человек - но чтобы их выбить нужно положить в десятки если не сотни раз больше - просто потому что основные потери атакующих не во время стрелкового боя с защитниками, а еще на этапе накопления, развертывания и выдвижения. Какой то з-военкор рассказывал что они пытались захватить СПшку в посадке которую обороняли 2 наших бойца - и дроны. В итоге посадку они захватили, 1 наш погиб, второго взяли в плен - но при этом положили роту своих.
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09.04.2026 15:07 Ответить
+5
А скільки Україна повернула Мацковії тіл прихильників слухати Кабздона? Правду треба казати повну, а не півправду!
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09.04.2026 14:58 Ответить

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