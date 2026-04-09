В Украину вернули тела еще 1000 погибших защитников, - Коордштаб. ФОТО

Сегодня, 9 апреля, состоялись мероприятия по репатриации, в результате которых в Украину были возвращены тела (останки) 1000 погибших. По утверждению российской стороны, возвращенные тела принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Будет проведена идентификация

Как отмечается, следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями системы МВД проведут все необходимые экспертизы для идентификации репатриированных лиц. После установления личностей погибших тела будут переданы семьям для достойного погребения.

Читайте также: В Черновцах во время вскрытия нашли гранату в теле военного, которое передали в рамках обмена с РФ

Реализация репатриационных мероприятий

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Смотрите также: Украина вернула РФ тело оккупанта, которого ранее россияне выдали за погибшего украинского защитника. ФОТО

"Выражаем благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.



Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе МОЗ", - добавили в Коордштабе.