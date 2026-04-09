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Новини Фото Репатріація тіл полеглих військових
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В Україну повернули тіла ще 1000 полеглих захисників, - Коордштаб. ФОТО

Сьогодні, 9 квітня, відбулися репатріаційні заходи, за результатами яких в Україну повернуто тіла (останки) 1000 загиблих осіб. За твердженням російської сторони, повернуті тіла належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

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Повернуто 1000 тіл захисників

Буде проведено ідентифікацію

Як зазначається, слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

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Реалізація репатріаційних заходів

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Повернуто 1000 тіл захисників

Також дивіться: Україна повернула РФ тіло окупанта, якого раніше росіяни видали за загиблого українського захисника. ФОТО

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - додали в Коордштабі.

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військовослужбовці (5314) повернення (368) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (86)
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Топ коментарі
+7
А ты не догадываешься что тела наших могут быть еще с Авдеевки, с Угледара, может быть и с Бахмута. Никто не будет отправлять похоронные команды собирать тела в тыл на 5 км вглубь от линии фронта. Просто потому что сейчас там зона сплошного поражения дронами, и ты не сможешь оттуда просто ничего вывезти - машину подобьют, живую силу уничтожат. Потому погибших собирают или если погиб в своем глубоком тылу, когда можно вытащить его относительно безопасно, либо тело достаточно давно лежит и за это время фронт ушел далеко вперед. Думаешь если наши в результате контрударов откинули россиян на несколько километров - то кто то сразу же начал там ездить и собирать тела и наших и россиян? Да хрен там, в лучшем случае там ездят НРК, летают дроны с едой и водой, максимум небольшие группы перебежками из посадки в посадку или из одних руин в другие перемещаются. И если в этот момент найдут тело погибшего, даже нашего - никто его вытягивать не будет - потому что иначе могут погибнуть все.
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09.04.2026 15:22 Відповісти
+6
Есть такое неписанное правило - если какую то очевидную вещь нужно объяснять - то ее уже не нужно объяснять. Но я попробую в очередной раз, совершу над собой насилие. У ЗСУ просто не может оказаться в большом количестве тел россиян. Не потому что они их не производят - еще и как, и в товарных количествах, иногда прямо кучами - а потому что тела остаются валяться где то далеко, а даже если россиянин стал "хорошим русским" рядом с позицией - никто не будет его тело вывозить в тыл, рисковать людьми и техникой. Потому тела украинских солдат попадают россиянам только в тех случаях когда территория где человек погиб и где осталось его тело которое не смогли наши вытащить - оккупирована россиянами, и в таком случае они могут собирать тела и наших солдат, и своих. И естественно что своих там кратно больше, потому что они вели наступление - а при наступлении потери всегда больше, тем более в текущей войне обороняющихся может быть несколько человек - но чтобы их выбить нужно положить в десятки если не сотни раз больше - просто потому что основные потери атакующих не во время стрелкового боя с защитниками, а еще на этапе накопления, развертывания и выдвижения. Какой то з-военкор рассказывал что они пытались захватить СПшку в посадке которую обороняли 2 наших бойца - и дроны. В итоге посадку они захватили, 1 наш погиб, второго взяли в плен - но при этом положили роту своих.
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09.04.2026 15:07 Відповісти
+5
А скільки Україна повернула Мацковії тіл прихильників слухати Кабздона? Правду треба казати повну, а не півправду!
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09.04.2026 14:58 Відповісти

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