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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Пожарно-спасательная часть повреждена вследствие удара РФ по Николаевке на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Николаевке Донецкой области вследствие российского обстрела повреждена пожарно-спасательная часть.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, взрывная волна повредила фасад здания, оконные и дверные блоки, подвесной потолок, въездные ворота гаража, а также два гаражных бокса.

Сообщается, что среди личного состава никто не пострадал.

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Последствия атаки

Повреждена пожарная часть в Донецкой области
Повреждена пожарная часть в Донецкой области

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Повреждена пожарная часть в Донецкой области
Повреждена пожарная часть в Донецкой области
Повреждена пожарная часть в Донецкой области
Повреждена пожарная часть в Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (12623) ГСЧС (5263)
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