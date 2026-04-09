Пожарно-спасательная часть повреждена вследствие удара РФ по Николаевке на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Николаевке Донецкой области вследствие российского обстрела повреждена пожарно-спасательная часть.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, взрывная волна повредила фасад здания, оконные и дверные блоки, подвесной потолок, въездные ворота гаража, а также два гаражных бокса.

Сообщается, что среди личного состава никто не пострадал.

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Последствия атаки





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