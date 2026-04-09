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Пожарно-спасательная часть повреждена вследствие удара РФ по Николаевке на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Николаевке Донецкой области вследствие российского обстрела повреждена пожарно-спасательная часть.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, взрывная волна повредила фасад здания, оконные и дверные блоки, подвесной потолок, въездные ворота гаража, а также два гаражных бокса.
Сообщается, что среди личного состава никто не пострадал.
Последствия атаки
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