Пожежно-рятувальну частину пошкоджено внаслідок удару РФ по Миколаївці на Донеччині. ФОТОрепортаж

У Миколаївці Донецької області внаслідок російського обстрілу пошкоджена пожежно-рятувальна частина.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, вибухова хвиля понівечила фасад будівлі, віконні та дверні блоки, підвісну стелю, в’їзні ворота гаражу, а також два гаражні бокси.

Повідомляється, що серед особового складу ніхто не постраждав.

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Наслідки атаки





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