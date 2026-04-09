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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Пожежно-рятувальну частину пошкоджено внаслідок удару РФ по Миколаївці на Донеччині. ФОТОрепортаж

У Миколаївці Донецької області внаслідок російського обстрілу пошкоджена пожежно-рятувальна частина.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, вибухова хвиля понівечила фасад будівлі, віконні та дверні блоки, підвісну стелю, в’їзні ворота гаражу, а також два гаражні бокси.

Повідомляється, що серед особового складу ніхто не постраждав.

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Наслідки атаки

Пошкоджено пожежну частину на Донеччині
Пошкоджено пожежну частину на Донеччині

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Пошкоджено пожежну частину на Донеччині
Пошкоджено пожежну частину на Донеччині
Пошкоджено пожежну частину на Донеччині
Пошкоджено пожежну частину на Донеччині

Автор: 

Донецька область (11507) ДСНС (5411)
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