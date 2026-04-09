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Пожежно-рятувальну частину пошкоджено внаслідок удару РФ по Миколаївці на Донеччині. ФОТОрепортаж
У Миколаївці Донецької області внаслідок російського обстрілу пошкоджена пожежно-рятувальна частина.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, вибухова хвиля понівечила фасад будівлі, віконні та дверні блоки, підвісну стелю, в’їзні ворота гаражу, а також два гаражні бокси.
Повідомляється, що серед особового складу ніхто не постраждав.
Наслідки атаки
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