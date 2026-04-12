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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Игорная зона вместо пассажирского терминала: "кошелек Путина" Ротенберг уничтожает морской вокзал в оккупированной Ялте, - ЦНС. ФОТОрепортаж

Недавно вокруг Ялтинского морского порта появился строительный забор. Это свидетельствует о начале реализации давно запланированного масштабного проекта, против которого неоднократно выступали местные жители.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

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Ротенберг уничтожает морской вокзал в оккупированной Ялте

Игорная зона вместо пассажирского терминала

По данным ЦНС, за этим стоит давний друг Владимира Путина – миллиардер Аркадий Ротенберг.

Отмечается, что российские власти планируют разместить на месте пассажирского терминала игорную зону с казино, отелями, спа-комплексами и развлекательной инфраструктурой. Местные жители, напротив, требовали возобновления нормальной работы морского вокзала и пассажирских перевозок.

Ротенберг уничтожает морской вокзал в оккупированной Ялте

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Что известно о строительстве игорной зоны

ЦНС пишет, что идея строительства игорной зоны в Крыму появилась еще в 2019 году, когда ее планировали в поселке Кацивели. Основным инвестором была компания ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", связанная с кругом Аркадия Ротенберга через предыдущие проекты.

В июле 2024 года Госдума и Совет Федерации приняли закон, который позволил перенести зону непосредственно в Ялтинский морской порт. Вскоре объект был выставлен оккупационными властями на продажу и приобретен московской компанией "Черноморское развитие".

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Ротенберг уничтожает морской вокзал в оккупированной Ялте

"Эта история продолжает схему перераспределения стратегических активов оккупированной территории в пользу структур, близких к кремлевским элитам", - добавили в ЦНС.

Автор: 

Крым (26063) Ялта (337) Ротенберг Аркадий (25) Ялтинский район (5)
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Топ комментарии
+8
Коли Путіну поскаржилися, у прямому ефірі, що в Якутії немає доріг, він запитав:
- А у вас есть автомобиль?
- Нет...
- Так зачем вам дороги?
Тут - ТЕ САМЕ...
Навіщо Ялті морський пасажирський порт, якщо намає пасажирського руху? Ні туристів, ні курортників... Адже Ялта, з кінця ХІХ століття, жила саме заїх рахунок...
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12.04.2026 14:37 Ответить
+5
Всюди, куди приходить "русскій мір", стається одне й те саме: руйнація місцевої історії і насаджування "цінностей" від московитів. А оскільки вони немають нічого свого, окрім ГУЛАГУ, репресій та тероризму, то саме це і "несуть в маси".
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12.04.2026 15:00 Ответить
+3
російська влада планує розмістити на місці пасажирського терміналу ігорну зону з казино, готелями, спа-комплексами та розважальною інфраструктурою. Місцеві жителі, навпаки, вимагали відновлення нормальної роботи морського вокзалу та пасажирських перевезень.
Фсьо для народа, ****.
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12.04.2026 14:33 Ответить

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