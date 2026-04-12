Игорная зона вместо пассажирского терминала: "кошелек Путина" Ротенберг уничтожает морской вокзал в оккупированной Ялте, - ЦНС. ФОТОрепортаж

Недавно вокруг Ялтинского морского порта появился строительный забор. Это свидетельствует о начале реализации давно запланированного масштабного проекта, против которого неоднократно выступали местные жители.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

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Игорная зона вместо пассажирского терминала

По данным ЦНС, за этим стоит давний друг Владимира Путина – миллиардер Аркадий Ротенберг.

Отмечается, что российские власти планируют разместить на месте пассажирского терминала игорную зону с казино, отелями, спа-комплексами и развлекательной инфраструктурой. Местные жители, напротив, требовали возобновления нормальной работы морского вокзала и пассажирских перевозок.

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Что известно о строительстве игорной зоны

ЦНС пишет, что идея строительства игорной зоны в Крыму появилась еще в 2019 году, когда ее планировали в поселке Кацивели. Основным инвестором была компания ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", связанная с кругом Аркадия Ротенберга через предыдущие проекты.

В июле 2024 года Госдума и Совет Федерации приняли закон, который позволил перенести зону непосредственно в Ялтинский морской порт. Вскоре объект был выставлен оккупационными властями на продажу и приобретен московской компанией "Черноморское развитие".

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"Эта история продолжает схему перераспределения стратегических активов оккупированной территории в пользу структур, близких к кремлевским элитам", - добавили в ЦНС.