Игорная зона вместо пассажирского терминала: "кошелек Путина" Ротенберг уничтожает морской вокзал в оккупированной Ялте, - ЦНС. ФОТОрепортаж
Недавно вокруг Ялтинского морского порта появился строительный забор. Это свидетельствует о начале реализации давно запланированного масштабного проекта, против которого неоднократно выступали местные жители.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Игорная зона вместо пассажирского терминала
По данным ЦНС, за этим стоит давний друг Владимира Путина – миллиардер Аркадий Ротенберг.
Отмечается, что российские власти планируют разместить на месте пассажирского терминала игорную зону с казино, отелями, спа-комплексами и развлекательной инфраструктурой. Местные жители, напротив, требовали возобновления нормальной работы морского вокзала и пассажирских перевозок.
Что известно о строительстве игорной зоны
ЦНС пишет, что идея строительства игорной зоны в Крыму появилась еще в 2019 году, когда ее планировали в поселке Кацивели. Основным инвестором была компания ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", связанная с кругом Аркадия Ротенберга через предыдущие проекты.
В июле 2024 года Госдума и Совет Федерации приняли закон, который позволил перенести зону непосредственно в Ялтинский морской порт. Вскоре объект был выставлен оккупационными властями на продажу и приобретен московской компанией "Черноморское развитие".
"Эта история продолжает схему перераспределения стратегических активов оккупированной территории в пользу структур, близких к кремлевским элитам", - добавили в ЦНС.
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Навіщо Ялті морський пасажирський порт, якщо намає пасажирського руху? Ні туристів, ні курортників... Адже Ялта, з кінця ХІХ століття, жила саме заїх рахунок...
Фсьо для народа, ****.