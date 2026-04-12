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Ігорна зона замість пасажирського терміналу: "гаманець Путіна" Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті, - ЦНС. ФОТОрепортаж

Нещодавно навколо Ялтинського морського порту з’явився будівельний паркан. Це свідчить про старт реалізації давно запланованого масштабного проєкту, проти якого неодноразово виступали місцеві мешканці.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

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Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті

Ігорна зона замість пасажирського терміналу

За даними ЦНС, за цим стоїть давній друг Володимира Путіна – мільярдер Аркадій Ротенберг.

Зазначається, що російська влада планує розмістити на місці пасажирського терміналу ігорну зону з казино, готелями, спа-комплексами та розважальною інфраструктурою. Місцеві жителі, навпаки, вимагали відновлення нормальної роботи морського вокзалу та пасажирських перевезень.

Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті

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Що відомо про будівництво ігорної зони

ЦНС пише, що ідея будівництва ігорної зони в Криму з’явилася ще у 2019 році, коли її планували в селищі Кацивелі. Основним інвестором була компанія ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", пов’язана з колом Аркадія Ротенберга через попередні проєкти.

У липні 2024 року Держдума та Рада Федерації ухвалили закон, який дозволив перенести зону безпосередньо в Ялтинський морський порт. Невдовзі обʼєкт був виставлений окупаційною владою на продаж і придбаний московською компанією "Черноморское развитие".

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Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті

"Ця історія продовжує схему перерозподілу стратегічних активів окупованої території на користь структур, близьких до кремлівських еліт", - додали в ЦНС.

Автор: 

Крим (14251) Ялта (106) Ротенберг Аркадій (83) Ялтинський район (5)
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Топ коментарі
+8
Коли Путіну поскаржилися, у прямому ефірі, що в Якутії немає доріг, він запитав:
- А у вас есть автомобиль?
- Нет...
- Так зачем вам дороги?
Тут - ТЕ САМЕ...
Навіщо Ялті морський пасажирський порт, якщо намає пасажирського руху? Ні туристів, ні курортників... Адже Ялта, з кінця ХІХ століття, жила саме заїх рахунок...
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12.04.2026 14:37 Відповісти
+5
Всюди, куди приходить "русскій мір", стається одне й те саме: руйнація місцевої історії і насаджування "цінностей" від московитів. А оскільки вони немають нічого свого, окрім ГУЛАГУ, репресій та тероризму, то саме це і "несуть в маси".
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12.04.2026 15:00 Відповісти
+3
російська влада планує розмістити на місці пасажирського терміналу ігорну зону з казино, готелями, спа-комплексами та розважальною інфраструктурою. Місцеві жителі, навпаки, вимагали відновлення нормальної роботи морського вокзалу та пасажирських перевезень.
Фсьо для народа, ****.
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12.04.2026 14:33 Відповісти

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