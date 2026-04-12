Ігорна зона замість пасажирського терміналу: "гаманець Путіна" Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті, - ЦНС. ФОТОрепортаж

Нещодавно навколо Ялтинського морського порту з’явився будівельний паркан. Це свідчить про старт реалізації давно запланованого масштабного проєкту, проти якого неодноразово виступали місцеві мешканці.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ігорна зона замість пасажирського терміналу

За даними ЦНС, за цим стоїть давній друг Володимира Путіна – мільярдер Аркадій Ротенберг.

Зазначається, що російська влада планує розмістити на місці пасажирського терміналу ігорну зону з казино, готелями, спа-комплексами та розважальною інфраструктурою. Місцеві жителі, навпаки, вимагали відновлення нормальної роботи морського вокзалу та пасажирських перевезень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вкладає $11,8 млрд в окуповані території України, - Reuters

Що відомо про будівництво ігорної зони

ЦНС пише, що ідея будівництва ігорної зони в Криму з’явилася ще у 2019 році, коли її планували в селищі Кацивелі. Основним інвестором була компанія ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", пов’язана з колом Аркадія Ротенберга через попередні проєкти.

У липні 2024 року Держдума та Рада Федерації ухвалили закон, який дозволив перенести зону безпосередньо в Ялтинський морський порт. Невдовзі обʼєкт був виставлений окупаційною владою на продаж і придбаний московською компанією "Черноморское развитие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цифрова фортеця" на ТОТ: РФ обмежує доступ до західних соцмереж, - ЦНС

"Ця історія продовжує схему перерозподілу стратегічних активів окупованої території на користь структур, близьких до кремлівських еліт", - додали в ЦНС.