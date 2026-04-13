На Черкасчине бывшая сотрудница банка присвоила более 1 млн грн выплат бабушке погибшего военного. ФОТОрепортаж
В Черкасской области задержали бывшую сотрудницу банка, которая присвоила более миллиона гривен выплат 78-летней бабушке погибшего военного. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
- Находясь на должности главного экономиста банковского отделения, женщина ввела в заблуждение и в дальнейшем побудила 78-летнюю клиентку банка открыть еще один счет и перевести на него средства, которые были начислены в связи с гибелью внука в зоне боевых действий на Харьковском направлении.
- Впоследствии фигурантка смогла тайно получить доступ к вновь открытому счету потерпевшей и завладела средствами женщины путем систематического снятия наличных в банкоматах города.
- Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
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