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Новости Фото Мошенничества с родственниками военных
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На Черкасчине бывшая сотрудница банка присвоила более 1 млн грн выплат бабушке погибшего военного. ФОТОрепортаж

В Черкасской области задержали бывшую сотрудницу банка, которая присвоила более миллиона гривен выплат 78-летней бабушке погибшего военного. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

  • Находясь на должности главного экономиста банковского отделения, женщина ввела в заблуждение и в дальнейшем побудила 78-летнюю клиентку банка открыть еще один счет и перевести на него средства, которые были начислены в связи с гибелью внука в зоне боевых действий на Харьковском направлении.
  • Впоследствии фигурантка смогла тайно получить доступ к вновь открытому счету потерпевшей и завладела средствами женщины путем систематического снятия наличных в банкоматах города.
  • Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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В Черкасской области задержали бывшую сотрудницу банка за присвоение выплат пожилой женщине
В Черкасской области задержали бывшую сотрудницу банка за присвоение выплат пожилой женщине
В Черкасской области задержали бывшую сотрудницу банка за присвоение выплат пожилой женщине

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Автор: 

мошенничество (1380) Нацполиция (17076) Черкасская область (249)
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