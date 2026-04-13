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Новини Фото Шахрайства з родичами військових
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На Черкащині експрацівниця банку привласнила понад 1 млн грн виплат бабусі загиблого військового. ФОТОрепортаж

У Черкаській області затримали колишню працівницю банку, яка привласнила понад мільйон гривень виплат 78-річній бабусі загиблого військового. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

  • Перебуваючи на посаді головного економіста банківського відділення, жінка ввела в оману та надалі спонукала 78-річну клієнтку банку відкрити ще один рахунок і переказати на нього кошти, які були нараховані у зв’язку із загибеллю онука в зоні бойових дій, на Харківському напрямку.
  • Надалі фігурантка змогла таємно отримати доступ до новоствореного рахунку потерпілої та заволоділа коштами жінки шляхом систематичного зняття готівки у банкоматах міста.
  • Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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На Черкащині затримали експрацівницю банку за привласнення виплат літній жінці
На Черкащині затримали експрацівницю банку за привласнення виплат літній жінці
На Черкащині затримали експрацівницю банку за привласнення виплат літній жінці

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Автор: 

шахрайство (1302) Нацполіція (15857) Черкаська область (259)
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