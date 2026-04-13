На Черкащині експрацівниця банку привласнила понад 1 млн грн виплат бабусі загиблого військового. ФОТОрепортаж
У Черкаській області затримали колишню працівницю банку, яка привласнила понад мільйон гривень виплат 78-річній бабусі загиблого військового. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.
Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
- Перебуваючи на посаді головного економіста банківського відділення, жінка ввела в оману та надалі спонукала 78-річну клієнтку банку відкрити ще один рахунок і переказати на нього кошти, які були нараховані у зв’язку із загибеллю онука в зоні бойових дій, на Харківському напрямку.
- Надалі фігурантка змогла таємно отримати доступ до новоствореного рахунку потерпілої та заволоділа коштами жінки шляхом систематичного зняття готівки у банкоматах міста.
- Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
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