Ночная атака РФ на Харьковскую область: трое раненых, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Трое человек получили ранения в результате ночных ударов противника по Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным следствия, 17 апреля около 23:55 российские войска атаковали г. Богодухов. Беспилотник попал в частный дом, вызвав пожар. Ранения получили 63-летняя женщина и 42-летний мужчина.

В поселке Великий Бурлук ранения получила 78-летняя женщина. Поврежден частный дом. Атака произошла 18 апреля примерно в 00:05.

Читайте также: Оккупанты нанесли удар дроном по жилому дому в Богодухове: пострадали два человека. ФОТО







По предварительным данным, для ударов по населенным пунктам российская армия применила БПЛА типа "Герань-2".

Под процессуальным руководством Богодуховской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Вражеские дроны атаковали Богодухов: разрушен дом и возник пожар