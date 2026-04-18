Нічна атака РФ на Харківщину: троє поранених, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Троє людей поранені внаслідок нічних ворожих ударів по Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

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За даними слідства, 17 квітня близько 23:55 російські війська атакували м. Богодухів. Безпілотник влучив у приватне домоволодіння, спричинивши пожежу. Поранення отримали 63-річна жінка та 42-річний чоловік.

У селищі Великий Бурлук поранення дістала 78-річна жінка. Пошкоджено приватний будинок. Атака сталася 18 квітня орієнтовно о 00:05.

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За попередніми даними, для ударів по населених пунктах російська армія застосувала БпЛА типу "Герань-2".

За процесуального керівництва Богодухівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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