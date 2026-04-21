Массированные обстрелы Донецкой области: под ударом Краматорский и Бахмутский районы. ФОТО

За прошедшие сутки, 20 апреля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

Как отмечается, в Торском Лиманской громады разрушен частный дом. В Николаевке повреждены 5 многоэтажек и административное здание. В Славянске повреждены 15 многоэтажек, 3 частных дома, административное здание, 3 магазина, салон красоты, аптека и нотариальная контора. В Красноторке Краматорской громады поврежден двухэтажный дом. В Привилле Черкасской громады уничтожен автомобиль.

Бахмутский район

По данным ОВА, в Ризниковке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.







