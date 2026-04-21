Масовані обстріли Донеччини: під ударом Краматорський і Бахмутський райони. ФОТО
Минулої доби, 20 квітня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Краматорський район
Як зазначається, у Торському Лиманської громади зруйновано приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено 5 багатоповерхівок та адмінбудівлю. У Слов'янську пошкоджено 15 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю, 3 крамниці, салон краси, аптеку і нотаріальну контору. У Красноторці Краматорської громади пошкоджено двоповерхівку. У Привіллі Черкаської громади знищено автівку.
Бахмутський район
За даними ОВА, у Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
