Около 100 машин завезли как "гуманитарную помощь для ВСУ": на Волыни раскрыли схему продажи авто. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волыни правоохранители раскрыли схему незаконного ввоза легковых автомобилей под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины. По данным следствия, в течение 2024-2026 годов через благотворительный фонд в Украину было ввезено около 100 автомобилей из стран Европейского Союза, часть из которых впоследствии продавали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
Под процессуальным руководством прокуроров Волынской областной прокуратуры раскрыта схема незаконного ввоза на территорию Украины легковых автомобилей под видом гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины.
Установлено, что директор одного из благотворительных фондов организовал ввоз в Украину транспортных средств из стран Европейского Союза. Он также привлек сообщников, которые ввозили автомобили из-за границы и занимались их реализацией за наличные.
Возили авто на адрес благотворительной организации
В течение 2024-2026 годов в Украину на адрес благотворительной организации ввезли около 100 легковых автомобилей, задекларированных как гуманитарная помощь. Часть из них ставили на временный государственный учет, оформляя регистрационные талоны на благотворительный фонд, и продавали.
По результатам обысков:
- изъято 14 транспортных средств, мобильные телефоны, документы благотворительного фонда, черновые записи и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности.
- Кроме того, по месту жительства директора благотворительного фонда изъята компьютерная техника, документация и наличные средства.
- По ходатайству прокуратуры на изъятые автомобили наложен арест.
Досудебное расследование в уголовном производстве о контрабанде автомобилей и использовании заведомо поддельных документов (ч. 1 ст. 201-4, ч. 4 ст. 358 УК Украины).
то, хто давав добро?
невже таможня?
ота таможня, що столовня харчування сбу?
ой йой йой.....
саме таможня, а не митниця!!!!
бо, прогнило все!!!