Близько 100 машин завезли як "гуманітарку для ЗСУ": на Волині викрили схему продажу авто. ФОТОрепортаж

На Волині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення легкових автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. За даними слідства, упродовж 2024–2026 років через благодійний фонд в Україну ввезли близько 100 авто з країн Європейський Союз, частину з яких надалі продавали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що встановило слідство?

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито схему незаконного ввезення на територію України легкових автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Встановлено, що директор одного з благодійних фондів організував ввезення в Україну транспортних засобів із країн Європейського Союзу. Він також залучив спільників, які ввозили автомобілі з-за кордону та займалися їхньою реалізацією за готівку.

Дивіться: Генератори працювали для бізнесу, а автомобілі - продавали: викрито схеми незаконного використання гуманітарної допомоги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Возили авто на адресу благодійної організації

Упродовж 2024–2026 років в Україну на адресу благодійної організації ввезли близько 100 легкових автомобілів, задекларованих як гуманітарна допомога. Частину з них ставили на тимчасовий державний облік, оформлюючи реєстраційні талони на благодійний фонд, та продавали.













Також дивіться: Продавали гуманітарні авто: на Рівненщині засуджено двох чоловіків, машини передадуть ЗСУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За результатами обшуків :

вилучено 14 транспортних засобів, мобільні телефони, документи благодійного фонду, чорнові записи та інші речові докази, що свідчать про незаконну діяльність.

Крім того, за місцем проживання директора благодійного фонду вилучено комп’ютерну техніку, документацію та готівкові кошти.

За клопотанням прокуратури на вилучені автомобілі накладено арешт.

Також читайте: Продав гуманітарні автомобілі за $17,8 тис.: в Одесі повідомили про підозру організатору схеми

Досудове розслідування в кримінальному провадженні про контрабанду автомобілів та використання завідомо підроблених документів (ч. 1 ст. 201-4, ч. 4 ст. 358 КК України).