УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14277 відвідувачів онлайн
Новини Фото Збагачення на гуманітарній допомозі
1 799 3

Близько 100 машин завезли як "гуманітарку для ЗСУ": на Волині викрили схему продажу авто. ФОТОрепортаж

На Волині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення легкових автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. За даними слідства, упродовж 2024–2026 років через благодійний фонд в Україну ввезли близько 100 авто з країн Європейський Союз, частину з яких надалі продавали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що встановило слідство?

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито схему незаконного ввезення на територію України легкових автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Встановлено, що директор одного з благодійних фондів організував ввезення в Україну транспортних засобів із країн Європейського Союзу. Він також залучив спільників, які ввозили автомобілі з-за кордону та займалися їхньою реалізацією за готівку.

Возили авто на адресу благодійної організації

Упродовж 2024–2026 років в Україну на адресу благодійної організації ввезли близько 100 легкових автомобілів, задекларованих як гуманітарна допомога. Частину з них ставили на тимчасовий державний облік, оформлюючи реєстраційні талони на благодійний фонд, та продавали.

На Волині викрили ввезення авто під виглядом гуманітарки для ЗСУ
За результатами обшуків :

  • вилучено 14 транспортних засобів, мобільні телефони, документи благодійного фонду, чорнові записи та інші речові докази, що свідчать про незаконну діяльність.
  • Крім того, за місцем проживання директора благодійного фонду вилучено комп’ютерну техніку, документацію та готівкові кошти.
  • За клопотанням прокуратури на вилучені автомобілі накладено арешт.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні про контрабанду автомобілів та використання завідомо підроблених документів (ч. 1 ст. 201-4, ч. 4 ст. 358 КК України).

Автор: 

авто (6509) контрабанда (1810) Офіс Генпрокурора (3816) Волинська область (954)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ой, мля!!!
то, хто давав добро?
невже таможня?
ота таможня, що столовня харчування сбу?
ой йой йой.....

саме таможня, а не митниця!!!!
бо, прогнило все!!!
показати весь коментар
21.04.2026 15:20 Відповісти
А звучит то как.....СШШБ _1))) враг от одного названия побежит.
показати весь коментар
21.04.2026 15:36 Відповісти
 
 