Ходил с автоматом по жилому комплексу: полиция задержала 37-летнего мужчину в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который ходил с автоматом по жилому комплексу.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Около 23:10 в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что в одном из жилых комплексов на улице Каховской ходит вооруженный мужчина.

"Правоохранители установили квартиру, в которую зашел нарушитель, и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Жилье в этом комплексе мужчина арендует", - говорится в сообщении.

Обыск

Во время обыска правоохранители изъяли карабин "Кольт М-4", охотничье ружье и около 200 патронов, а также, вероятно, наркотические вещества. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу.

