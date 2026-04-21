Ходил с автоматом по жилому комплексу: полиция задержала 37-летнего мужчину в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
Правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который ходил с автоматом по жилому комплексу.
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Около 23:10 в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что в одном из жилых комплексов на улице Каховской ходит вооруженный мужчина.
"Правоохранители установили квартиру, в которую зашел нарушитель, и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Жилье в этом комплексе мужчина арендует", - говорится в сообщении.
Во время обыска правоохранители изъяли карабин "Кольт М-4", охотничье ружье и около 200 патронов, а также, вероятно, наркотические вещества. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу.
справжня поліція від зеленого дегенерата клименка!
чесна, непідкупна, та своєчасна!
чи, всі забули шоу від чорта авакова про міст метро з торчком, що хотів його підірвати гранаткою?
аааа...
зараз всі навчені, що міст хєр розваляєш ракетами, але тоді всі кип'ятком (кропом) сцяли від шоу голобородька!!!! у виконанні головного мєнта чорта.
нічого не нагадує???
А так - що завгодно.
Можеш собі прикупити Крісс Вектор під мілкашку - будеш як Люк Скайвотер.
Я ХЗ, навіщо люди беруть собі такий калібр. Дітей все ж таки краще навчати відразу з нормальними калібрами.
І Хатсан БТС - це кабздєц, а не зброя. Коробчаті магазини в напівавтоматах 12к - зло, вважаю. Особливо на війні.
Не тримати довго набої в магазині. Деформуються. Там взагалі газовідвід живе своїм життям (вічна хвороба любих Хатсанів).
Цілком пристойно полювали...
Але АПС цілком реально.
Це якась іграшкова зброя, що стріляє пластиковими цурками?
