7 147 60

Ходил с автоматом по жилому комплексу: полиция задержала 37-летнего мужчину в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который ходил с автоматом по жилому комплексу.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Около 23:10 в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что в одном из жилых комплексов на улице Каховской ходит вооруженный мужчина.

"Правоохранители установили квартиру, в которую зашел нарушитель, и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Жилье в этом комплексе мужчина арендует", - говорится в сообщении.

Читайте: После теракта в Киеве правила применения оружия и протоколы реагирования в полиции нужно пересмотреть, - Зеленский

Во время обыска правоохранители изъяли карабин "Кольт М-4", охотничье ружье и около 200 патронов, а также, вероятно, наркотические вещества. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу.

Читайте: Задержан мужчина, который размахивал ножом и провоцировал конфликт в центре Киева. ФОТО

Мужчина с автоматом ходил по столичному ЖК: его задержали
Мужчина с автоматом ходил по столичному ЖК: его задержали
Мужчина с автоматом ходил по столичному ЖК: его задержали
Мужчина с автоматом ходил по столичному ЖК: его задержали

Топ комментарии
+17
Дійсно, схоже на спектакль по відбілюванню поліції. Як продовження історії не буде, значить постановка.
21.04.2026 15:56 Ответить
+11
Мля, та шо ж це таке? Як тікі піліціянти втекли з теракту, так у населення почалася масова хотьба зі зброєю по вулицях.
21.04.2026 15:58 Ответить
+8
і, ось вона!!!
справжня поліція від зеленого дегенерата клименка!
чесна, непідкупна, та своєчасна!

чи, всі забули шоу від чорта авакова про міст метро з торчком, що хотів його підірвати гранаткою?

аааа...
зараз всі навчені, що міст хєр розваляєш ракетами, але тоді всі кип'ятком (кропом) сцяли від шоу голобородька!!!! у виконанні головного мєнта чорта.

нічого не нагадує???
21.04.2026 15:56 Ответить
Комментировать
тебе уже выдали?
21.04.2026 15:42 Ответить
А ты дружок мент и журналист?!
21.04.2026 15:51 Ответить
твои дружки тусуются в баре "Голубая устрица".
21.04.2026 16:17 Ответить
Не так все просто. Готується вилучення цивільної зброї у власників.
21.04.2026 15:46 Ответить
Свіженький? Новий десант кацапської ботні на Цензорі від 19.04.26?
21.04.2026 16:23 Ответить
Ухилянти за чотири роки сидіння в квартирах поїхали дахом і вирішили відкривати другий фронт.
21.04.2026 15:44 Ответить
Получается ты на фото?
21.04.2026 19:45 Ответить
так звісно чому б не дозволити вільне володіння зброєю ?
21.04.2026 15:48 Ответить
Та ні,він добре припудрений,йому точно зброю не можна довіряти.Він з тих,у кого в руках і вогнегасник може стати джерелом загоряння
21.04.2026 15:50 Ответить
і, ось вона!!!
справжня поліція від зеленого дегенерата клименка!
чесна, непідкупна, та своєчасна!

чи, всі забули шоу від чорта авакова про міст метро з торчком, що хотів його підірвати гранаткою?

аааа...
зараз всі навчені, що міст хєр розваляєш ракетами, але тоді всі кип'ятком (кропом) сцяли від шоу голобородька!!!! у виконанні головного мєнта чорта.

нічого не нагадує???
21.04.2026 15:56 Ответить
Дійсно, схоже на спектакль по відбілюванню поліції. Як продовження історії не буде, значить постановка.
показать весь комментарий
21.04.2026 15:56 Ответить
Ну чому вам не подобається лапша за ваші ж гроші, 95 квартал так старається)))
21.04.2026 16:04 Ответить
На фото патроны-мелкашка. Разве для карабинов они подходят? Вернее, бывают ли карабины под 22 LR ?? Или это постановка для лохов??
21.04.2026 15:56 Ответить
Так, цей карабін був і під 22 LR
21.04.2026 16:00 Ответить
Дофігіща. У персонажа Walther Colt М4 OPS під 22 LR.
А так - що завгодно.
Можеш собі прикупити Крісс Вектор під мілкашку - будеш як Люк Скайвотер.
Я ХЗ, навіщо люди беруть собі такий калібр. Дітей все ж таки краще навчати відразу з нормальними калібрами.

І Хатсан БТС - це кабздєц, а не зброя. Коробчаті магазини в напівавтоматах 12к - зло, вважаю. Особливо на війні.
21.04.2026 16:05 Ответить
Дякую.
21.04.2026 16:08 Ответить
А я вибрав саме хатсан БТС. Я ж вже цивільний. За розмір. Помпа не підійшла через плече- болить перезаряджати.
21.04.2026 16:24 Ответить
Руків'я затвору не відлітає? Воно ж на соплях тримається. В своїх поприв'язував шнурками, заборонив розв'язувати. Загубиться - потім лише списувати весь ствол як пошкоджений.
***********
Не тримати довго набої в магазині. Деформуються. Там взагалі газовідвід живе своїм життям (вічна хвороба любих Хатсанів).
21.04.2026 16:31 Ответить
Руків'я не важко зробити самому чи купити, але я про всяк випадок пофарбував у червоне. Коли вилетіло, добре було видно. Але цей варіант для стрільби по мішені, для війни не годиться.
21.04.2026 17:07 Ответить
Шо такое, навоевался в штабе?
21.04.2026 19:47 Ответить
Угу. Мозоль на вказівному пальці натер, отримав інвалідність і військову пенсію.
21.04.2026 19:56 Ответить
Ну, коли був ще малим, то переробляли ІЖ-22 під 22 LR. Правда у гільзу порох досипали під саму кулю.
Цілком пристойно полювали...
21.04.2026 16:27 Ответить
Якщо дійсно дозволять обіг короткостволів - буду шукати Марголіна. От для короткостволу 22LR те шо треба.
21.04.2026 16:33 Ответить
Ну для гучності, щоб ще і на психіку тиснути, я б ТОЗ 36 взяв би.
21.04.2026 16:47 Ответить
калібр?
21.04.2026 16:51 Ответить
7,62
21.04.2026 17:00 Ответить
Ви під нього б/к не знайдете.
21.04.2026 17:17 Ответить
Це ж просто мрія. Як і мрія про ВАГ-73 на 48 патронів, або універсальний ТП-82.
Але АПС цілком реально.
21.04.2026 19:38 Ответить
Можу написати номер телефону. Мобілізація напряму до мене. Отримаєш мол. сержанта - видам тобі АГС. Є зайвий на оружейці.
21.04.2026 20:18 Ответить
АПС )) Але спочатку АГС.
21.04.2026 20:19 Ответить
Дякую. Але я капітан. Колишній комроти штурмовиків.
21.04.2026 20:29 Ответить
Коллеги, значить.. Нє, від офіцерського звання поки відбрикуюсь. Куди в моєму віці та молочним лейтенантом?
22.04.2026 08:43 Ответить
22.04.2026 09:32 Ответить
Як для Нагана.
21.04.2026 17:02 Ответить
Мля, та шо ж це таке? Як тікі піліціянти втекли з теракту, так у населення почалася масова хотьба зі зброєю по вулицях.
показать весь комментарий
21.04.2026 15:58 Ответить
Повторю те що вже сказав вище- готується вилучення цивільної зброї у власників.
21.04.2026 16:01 Ответить
Шоб терористам зручніше було розстрілювати нарід?
21.04.2026 16:04 Ответить
Щоб влада не боялася народу. Можливо, готуються якісь рішення, котрі войовниче будуть сприйняті ветеранами.
21.04.2026 16:09 Ответить
Влада і так не боїться. Що ще таке повинно статися після розмінування Чонгару, яєць в кубометрах, Вагнергейту, Фламіндічів і сотень і сотень корупційних скандалів щоб нарід почав буянити? Я не уявляю. А якшо почнуть - ТЦК їх миттю оприходує.
21.04.2026 16:21 Ответить
Кіностудія Довженка ще бачу працює. ))) Тільки от пласмасову бутафорську зброю більш правдоподібно робить нада.
21.04.2026 16:00 Ответить
Завітай в https://ibis.net.ua/zbroia/details/rushnitsia-hatsan-bts-12-kal-12-76-56-sm-fde/ ІБІС, скажи нехай з продажів ці рушниці знімуть-вони ж пластикові та бутафорські.
21.04.2026 16:37 Ответить
Шоу
21.04.2026 16:10 Ответить
Наступного тижня почнуться консультації щодо закону про легалізацію зброї, - глава МВС Клименко
Джерело: https://censor.net/ua/n3611560
21.04.2026 16:12 Ответить
ага, проконсультуються та зроблять вимоги такі що потрібно пройти спочатку у ТЦК

21.04.2026 16:19 Ответить
і вимоги мвф!
21.04.2026 16:33 Ответить
Усе вірно, навчати поводженню з вогнепальною зброєю мають спочатку у ЗСУ.
21.04.2026 16:39 Ответить
Ух ти ж, які пани поліціянти круті...
21.04.2026 16:15 Ответить
Все тільки починається .
21.04.2026 16:17 Ответить
мент сам ходив, інші з закутка затримували
21.04.2026 16:23 Ответить
Он проста прасился на передавую 😁
21.04.2026 16:30 Ответить
А що то за "бігуді" у магазині з останнього фото?
Це якась іграшкова зброя, що стріляє пластиковими цурками?
21.04.2026 16:35 Ответить
Просто тепер постанова для окозамилення наріду.Це сценарій для лохів.
21.04.2026 16:56 Ответить
а потенційному кілеру іпало обов"язково заблюрити. Ібо 1. має права. 2. ще едоведено що щось скоїв.
21.04.2026 16:59 Ответить
Вони працюють. Клоуни
21.04.2026 17:45 Ответить
це тільки початок
попаяних *********
всім на них насрать
21.04.2026 21:14 Ответить
 
 