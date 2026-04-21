Ходив із автоматом по ЖК: поліція затримала 37-річного чоловіка у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу.

Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Близько 23:10 до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській ходить озброєний чоловік.

"Правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов порушник, та затримали його. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який перебував із ознаками сп’яніння. Житло у цьому комплексі чоловік орендує", - йдеться в повідомленні.

Обшук

Під час обшуку правоохоронціі вилучили карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю та близько 200 набоїв, а також ймовірно наркотичні речовини. Наразі вилучене направлено на експертизу.

