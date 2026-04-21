Ходив із автоматом по ЖК: поліція затримала 37-річного чоловіка у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу.
Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Близько 23:10 до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській ходить озброєний чоловік.
"Правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов порушник, та затримали його. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який перебував із ознаками сп’яніння. Житло у цьому комплексі чоловік орендує", - йдеться в повідомленні.
Обшук
Під час обшуку правоохоронціі вилучили карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю та близько 200 набоїв, а також ймовірно наркотичні речовини. Наразі вилучене направлено на експертизу.
справжня поліція від зеленого дегенерата клименка!
чесна, непідкупна, та своєчасна!
чи, всі забули шоу від чорта авакова про міст метро з торчком, що хотів його підірвати гранаткою?
аааа...
зараз всі навчені, що міст хєр розваляєш ракетами, але тоді всі кип'ятком (кропом) сцяли від шоу голобородька!!!! у виконанні головного мєнта чорта.
нічого не нагадує???
А так - що завгодно.
Можеш собі прикупити Крісс Вектор під мілкашку - будеш як Люк Скайвотер.
Я ХЗ, навіщо люди беруть собі такий калібр. Дітей все ж таки краще навчати відразу з нормальними калібрами.
І Хатсан БТС - це кабздєц, а не зброя. Коробчаті магазини в напівавтоматах 12к - зло, вважаю. Особливо на війні.
***********
Не тримати довго набої в магазині. Деформуються. Там взагалі газовідвід живе своїм життям (вічна хвороба любих Хатсанів).
Цілком пристойно полювали...
Але АПС цілком реально.
Це якась іграшкова зброя, що стріляє пластиковими цурками?
попаяних *********
всім на них насрать