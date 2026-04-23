Россияне ночью атаковали Днепр: семеро человек ранены, из них двое - дети, - ОВА (обновлено). ФОТОрепортаж
Поздно ночью 23 апреля россияне атаковали Днепр.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в разных районах города возникли пожары. Повреждена жилая застройка.
Позже он добавил, что враг попал в многоэтажку. Загорелись несколько квартир.
Обновленная информация
Ночью Ганжа сообщил, что в результате атаки ранены семь человек, в том числе - двое детей.
"Пострадали девочки 9 и 14 лет. Детей доставили в больницу.
Госпитализированы и трое взрослых. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Ранее в 00:31 Воздушные силы ВСУ сообщали о движении нескольких групп БПЛА с южного направления курсом на Днепр.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Санкції, що не зупиняють війну: половина імперії російського "Уралвагонзаводу" досі поза обмеженнями
У санкційної політики Заходу є проблема, яку вже неможливо маскувати дипломатичними формулами: вона часто карає вивіску, але залишає працювати систему.
ГУР МО України оприлюднило повний перелік 41 підприємства, що входять до складу або перебувають під управлінням концерну «Уралвагонзавод» - ключового бронетанкового холдингу російського «Ростеху». Саме ця структура забезпечує російську армію танками Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, важкими вогнеметними системами ТОС-1А, машинами підтримки танків та броньованими ремонтно-евакуаційними платформами. І попри це 23 із 41 підприємства досі не перебувають під санкціями жодної держави санкційної коаліції.
Це не технічний недогляд. Це структурний провал. Бо поза санкціями залишаються не випадкові "другорядні" компанії, а саме ті ланки, без яких військова машина не працює безперебійно: конструкторські бюро, розробники залізничних платформ для перекидання танків, виробники тренажерів для екіпажів, постачальники енергії, ремонту, логістики, харчування, сервісної інфраструктури та промислових майданчиків. Санкції, які не б'ють по всьому виробничому контуру, перетворюються на політичний жест замість інструменту примусу.
Інакше кажучи, Захід санкціонував частину фасаду, але не добив мережу. Росія ж воює не однією юридичною особою «Уралвагонзавод». Росія воює екосистемою: від головного танкового заводу в Нижньому Тагілі до ремонтних бронетанкових підприємств, від моторобудівних і електротехнічних структур до компаній, що обслуговують виробничі майданчики, переміщення техніки та повсякденне функціонування оборонного циклу. Саме тому Москва й далі здатна модернізувати бронетехніку із мінімальним операційним збоєм.
Ще гірше те, що паралельно ГУР виявляє іноземне технологічне обладнання, яке продовжує працювати на російську воєнну промисловість. Уже оприлюднено дані про 50 одиниць такого обладнання в кооперації виробництва озброєнь, а в "Instruments of War" накопичуються нові масиви даних. Це означає, що проблема не лише в санкційних списках. Проблема в тому, що контроль за кінцевим користувачем, реекспортом, лізингом, сервісом і промисловими посередниками досі не відповідає масштабу війни.
Після цього вже неможливо серйозно говорити, що санкційний тиск "працює достатньо". Якщо третина або половина критичної виробничої архітектури головного танкового холдингу Росії продовжує жити поза обмеженнями, то йдеться не про "недоідеальний механізм", а про небезпечну ілюзію тиску. Санкції, які дозволяють агресору зберігати інженерну, ремонтну, транспортну й сервісну базу, - це санкції, які дають змогу війні тривати.
Сьогодні питання стоїть жорстко: або санкції синхронізують по всьому контуру російського ВПК, або вони залишаться зручною мовою політичних заяв, що не зупиняє конвеєр смерті. І кожен танк, який після цього сходить з російської лінії модернізації, є не лише результатом роботи "Уралвагонзаводу", а й доказом того, що світ досі не перекрив агресору кисень по-справжньому.